Woltin ruokalähettien todelliset tuntiansiot ovat alle neljä euroa. Lähes 60-tuntista työviikkoa tekevälle lähetille jää kulujen jälkeen 3,93 euroa tunnilta ennen veroja.

Tämä käy ilmi Palvelualojen ammattiliiton PAMin tuoreesta selvityksestä, jossa tarkasteltiin Woltille työskentelevien ruokalähettien todellisia tuntipalkkioita. Selvitystä varten kolme ruokalähettiä eri puolilta Suomea piti viikon ajan kirjaa työtunneistaan, ansioistaan ja kuluistaan.

Lähettien riistoa

Suurin tuntipalkkio oli kuopiolaisella lähetillä: 6,65 euroa tunnilta. Kaikki lähetit tekivät töitä seitsemänä päivänä viikossa ja toimittivat tilauksia omilla autoillaan.

"Wolt ei kanna tuloksentekijöistänsä mitään vastuuta."

– Muutaman euron todelliset tuntipalkkiot ovat lähettien riistoa ja tämän ei pitäisi olla mahdollista Suomessa vuonna 2026, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Wolt ei itse ole kertonut julkisuuteen lähettien tuntipalkkioita. Yhtiö kertoo aktiiviajan keskimääräisen palkkion olevan 20–21 euroa ”aktiivitunnilta”. Tähän lasketaan mukaan ainoastaan aika, jolloin kuljetuksia tehdään. Kuljetusten väliin jäävää aikaa Wolt ei laske mukaan lähettien aktiiviaikaan.

Lähetti on kuljetusten välissä kirjautuneena toimitussovellukseen ja jatkuvassa valmiudessa vastaanottamaan tilauksia. PAMin laskelmissa työajaksi on laskettu se aika, kun lähetti on aktiivisena sovelluksessa ja valmiina vastaanottamaan tilauksia. Mikäli lähetti on pitänyt taukoa kesken päivän, sitä ei laskettu työajaksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi ennakkopäätöksessään toukokuussa 2025 lähettien olevan työntekijöitä. Wolt ja Foodora eivät ole noudattaneet päätöstä.

– Aivan ensimmäiseksi alustayhtiöiden tulisi noudattaa KHO:n ennakkopäätöstä. Työsuhde parantaisi lähettien turvaa takaamalla esimerkiksi sairauslomat ja irtisanomissuojan, Rönni-Sällinen sanoo.

– Lisäksi alustatalousdirektiivin tuomat parannukset lähettien asemaan eivät saa vesittyä kansallisessa täytäntöönpanossa..

”Tämä on nykypäivän orjuutta”

Selvityksessä lähettien viikkotyöaika vaihteli 44 tunnista liki 66 tuntiin. Työtä tehtiin paljon myöhäisinä ilta-aikoina. Läheteille ei makseta työaikalisiä, sunnuntaityökorvausta tai ylityökorvauksia. Kilometrejä kertyi viikon aikana paljon. Enimmillään pääkaupunkiseudulla toimivalle lähetille kertyi lähes 1000 kilometriä viikossa.

– Tulokset konkretisoivat karulla tavalla sen minkä jo tiesimme – ruokalähetit tekevät todella pitkää päivää erittäin pientä korvausta vastaan, Rönni-Sallinen toteaa.

– Lähetti kantaa samalla kaikki riskit esimerkiksi auton rikkoutumisesta ja sairastumisesta. Wolt ei kanna tuloksentekijöistänsä mitään vastuuta.

”Ei mitään päätösvaltaa”

PAM muistuttaa tiedotteessaan tänään torstaina, että Wolt kehuu usein julkisuudessa yrittäjämallin tuovan läheteille vapautta.

Artikkeliin haastatellut lähetit eivät ole samaa mieltä. Yhden haastatellun lähetin mukaan heidän kohtelunsa on nykypäivän orjuutta. Toinen lähetti toteaa seuraavasti: Minulla ei ole mitään päätösvaltaa ja ”yrittäjänä” en voi päättää työni hintaa. Mitä yrittäjyyttä se on?

– Woltin omistajista on tullut miljonäärejä, mutta kenen kustannuksella? Koko liiketoimintamalli näyttää perustuvan siihen, että läheteiltä evätään suomalaisen työelämän perusoikeudet ja maksetaan riistokorvausta.

Wolt mahdollistaa sijaislähettien hyväksikäytön

YLE uutisoi viime viikolla Woltin työtilien kauppaamisesta. PAMin artikkeliin haastatellut lähetit eivät toimi sijaisina. Mikäli nyt selvitetyistä aidoista palkkioista maksettaisiin välikädelle esimerkiksi 30 prosenttia, jäisi sijaislähetille tuntipalkkioksi jopa vain 2,75 euroa.

Wolt perustelee mahdollisuutta sijaisen käyttämiselle yrittäjänvapaudella.

– Wolt mahdollistaa tämän hyväksikäytön. Todellisuudessa se vaikuttaa pelkäävän, että sijaisten käytön kieltämisestä syntyisi vielä yksi peruste sille, että lähetit ovat todellisuudessa työntekijöitä.

Helsingin Sanomat uutisoi sijaisten käytöstä jo vuonna 2023. Tällöin nykyisin Woltin Pohjois-Euroopan johtajana työskentelevä Henrik Pankakoski kertoi yhtiön ohjeistavan, että sijaiselle maksettavan korvauksen on oltava reilu, kohtuullinen ja lainmukainen.

Todellisuudessa yhtiö on mennyt vuosien varrella toiseen suuntaan. Vuonna 2023 Woltille piti ilmoittaa sijaisen käytöstä. PAMin artikkeliin haastatellut lähetit vahvistavat, että sijaisten käytöstä ei nykyisin tarvitse ilmoittaa Woltille mitään.

– Julkisuudessa yhtiö kertoo olevansa huolissaan tilien vuokraamisesta, mutta teot kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Työntekijäasema estäisi tilien vuokraamisen, Rönni-Sällinen sanoo.

– Uskon, että suomalaiset ovat vastuullisina kuluttajina valmiita maksamaan kotiinkuljetuksesta hieman enemmän, kun voidaan varmistua niiden tapahtuvan reiluilla ehdoilla.