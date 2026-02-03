Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen valittiin tiistaina yksimielisesti jatkamaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Riihimäkeläinen Pekonen, 47, on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja toiminut aikaisemmin muun muassa sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on neljännen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä.

– Oikeistohallitus on pettänyt kaikki lupauksensa ja ajanut Suomen työttömyyskriisiin sekä hoivakriisiin. Toimeentulotuen juuri voimaan tulleet leikkaukset ajavat kaikkein köyhimmät suomalaiset täysin kohtuuttomaan tilanteeseen. Samalla hallitus jatkaa työntekijöiden kyykyttämistä määräaikaisuuksia lisäämällä. On syntynyt melkoinen sotku, eikä hallituksella näytä olevan lainkaan siivoushaluja, Pekonen sanoi.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee tekemään tänä keväänä yhä kovemmin töitä Suomen suunnan kääntämiseksi. Jokainen päivä on liikaa tämän syvästi epäonnistuneen hallituksen kanssa, Pekonen sanoo.

Ryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Timo Furuholm ja Pia Lohikoski. Turkulainen Furuholm, 38, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta ja keravalainen Lohikoski, 48, toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta.