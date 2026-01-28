Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää perussuomalaisten kansanedustajan Onni Rostilan kommentteja Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien tilasta ja väkivallanteoista poikkeuksellisen kovina. Lohikoski odottaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolta kannanottoa asiasta.

Uudenmaan vaalipiiriä edustava Rostila on kommentoinut Yhdysvalloissa tapahtuneita kuolemantapauksia kuvaamalla niitä muun muassa epäonnisiksi tapauksiksi ja sivuseikoiksi. Rostila on myös todennut pitävänsä vaikeana ymmärtää itkuvirsiä.

Vakava tilanne

Lohikoski pitää puheita poikkeuksellisen vakavina.

Vedetäänkö jonnekin raja?"

– Tällainen puhetapa tuntuu ihmishenkiä väheksyvältä sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota halveksuvalta. On pakko kysyä: edustavatko nämä puheet perussuomalaisten eduskuntaryhmän linjaa? Lohikoski sanoo.

Lohikoski toteaa, että Yhdysvaltain Minneapolisissa nyt tammikuussa tapahtuneista Renée Goodin ja Alex Prettin kuolemista puhutaan Yhdysvalloissa yleisesti murhina tai teloituksina. Lohikoski kritisoi tapaa, jolla Rostila on kuvannut perustuslaillisia oikeuksia puolustavia kansalaisia.

– Rostila nimittää heitä äärivasemmiston huligaaneiksi, ja jopa Minnesotan osavaltion demokraattipäättäjät leimataan ongelmaksi. Näin vakavassa tilanteessa yhteiskuntaa syvästi jakavaa trumpilaista retoriikkaa ei todellakaan tarvitsisi tuottaa myös Suomesta käsin, Lohikoski painottaa.

Lohikoski toteaa, että Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri on kiristynyt tilanteeseen, jossa asiantuntijat puhuvat laajasti demokratian luisusta fasismiin, kun jopa presidentti Donald Trumpin hallinto on hyökännyt voimalla oikeusvaltiota ja perustuslaillisuutta vastaan.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisen ICE:n agenttien toimintaa on verrattu puolisotilaallisiin joukkoihin, joiden väkivallankäyttö on ollut mittavaa erityisesti demokraattijohtoisissa osavaltioissa. Trumin hallinto on lisännyt ICE:n rahoitusta ja agenttien määrää huomattavasti. Taustalla on Trumpin hallinnon tavoite miljoonan ihmisen vuosittaisesta karkotuksesta.

Ano Turtiaisen malliin

Lohikoski muistuttaa, että perussuomalaisilla on aiemminkin ollut ongelmia vastaavanlaisten puheiden kanssa.

– Väistämättä Rostilan sanoista tulee mieleen tapaus, jossa Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä hänen vitsailtuaan poliisiväkivallan uhrina kuolleen George Floydin tapauksella, Lohikoski muistelee.

– Siksi on perusteltua kysyä, miten perussuomalaisten ryhmänjohto ja puoluejohto nyt reagoivat. Sallitaanko hallituspuolueen eduskuntaryhmässä tällainen puhetapa vai vedetäänkö jonnekin myös raja? Tämä on kysymys, johon perussuomalaisten johdon on syytä vastata.