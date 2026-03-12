Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo peräänkuuluttaa suomalaisyrityksiltä vahvempaa vastuunkantoa Suomen talouden tulevaisuudesta.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen keskiviikolta, jonka mukaan suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätysmäisen määrän osinkoja eli 12,9 miljardia euroa heikosta tuloskasvusta huolimatta. Jutun mukaan jopa osa sijoittajista pitää näin muhkeita osingonjakoja ongelmallisina. He ihmettelevät, miksi yritykset eivät investoi enemmän.

– On täysin vastuutonta jakaa muhkeita isoja osinkoja ja ottaa kaikki ilot irti oikeistohallituksen lupaamista porkkanoista kuten tulevasta yhteisöveron laskusta, ja jättää tärkeät investoinnit tekemättä, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Yrityksillä jää enemmän käteen tekemättä mitään muutoksia toimintaansa."

– Nyt jos koskaan suomalaisyritysten, varsinkin suuryritysten, tulisi kantaa vahvemmin oma vastuunsa siitä, että saamme Suomen talouden kasvuun.

Este uudistumiselle

Hän muistuttaa siitä, että suomalaisyritysten investointiaste on ollut kansainvälisesti vertailtuna alhainen finanssikriisistä lähtien. Yleisesti ottaen yritykset investoivat Suomessa poikkeuksellisen vähän, mutta maksavat erityisen paljon osinkoja. Tämä on myös merkittävä este teollisuuden uudistumiselle.

– On elintärkeää, että yritykset investoivat reiluun vihreään siirtymään, varsinkin nyt kun Lähi-idän konflikti nostaa öljyn hinnan pilviin. Nyt viimeistään meidän on irrottauduttava fossiiliriippuvuudesta, Honkasalo sanoo.

Yksi toimenpide yksityisten investointien vauhdittamiseksi olisi luopua listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennuksesta. Kyseinen huojennus vähentää kannustimia tuottaviin investointeihin ja kannustaa erilaisiin kikkailuihin, joilla saadaan minimoitua maksettavat osinkoverot. Vasemmistoliitto on toistuvasti nostanut tämän porsaanreiän tilkitsemisen yhtenä ratkaisuna suomalaisyritysten alhaiseen investointiasteeseen.

– Muhkeat osingot ja alhainen investointiaste kertovat ennen kaikkea vision puutteesta. Yrityksissä tulisi näkyä halu ja rohkeus luoda jotain uutta ja panostaa tulevaisuuteen. Start upeissa tätä onkin, mutta entäs vanhemmat suomalaisyritykset kuten Wärtsilä ja Kone? Ei ole kestävää jos yrityksistä muodostuu vain rahasampo osakkaidenomistajille, Honkasalo toteaa.

Useita porkkanoita elinkeinoelämälle

Honkasalo muistuttaa siitä, että Orpon hallitus on jakanut useita porkkanoita suomalaiselle elinkeinoelämälle hallituskautensa aikana. Yksi näistä on päätös laskea yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä ensi vuodesta lähtien. Päätös vähentää Suomen verotuloja yli 800 miljoonaa euroa vuodessa. Honkasalo toteaa, että tämän rahareiän oletetaan paikkaantuvan niin kutsutuilla dynaamisilla vaikutuksilla.

– Ei ole uskottavaa tutkimusnäyttöä siitä, että yhteisöveron alennukset lisäisivät investointeja, Honkasalo sanoo.

– Vaikutus voi olla jopa päinvastainen, kun yrityksillä jää enemmän käteen tekemättä mitään muutoksia toimintaansa.