Suomalaisnuoret elävät paineistettua todellisuutta, jossa turvattomuutta tuo niin maailmanpolitiikka kuin elämän perusedellytykset. Poliittisia toimia tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan nyt kipeämmin kuin vuosikymmeniin. Tämä käy ilmi tänään julkistetusta Nuorisobarometri 2025:stä, jonka teemana on nuorten kokemat paineet.

Nuoret kokevat enemmän epävarmuutta kuin koskaan aiemmin. Lisäksi nuorten kokema elämänlaatu on myös jatkanut heikkenemistään koko 2020-luvun.

Eniten epävarmuutta ja turvattomuutta tuo maailmanpoliittinen tilanne, joka aiheuttaa turvattomuutta 60 prosentilla nuorista. Toiseksi eniten turvattomuutta tuo yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet. Vielä vuonna 2010 näin koki 9 prosenttia, nyt yli puolet nuorista.

Aikuisten koetaan usein vähättelevän nuoria ja heidän huoliaan.

Vain 17 prosenttia nuorista suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen. Muutos on ollut nopea, sillä osuus on alle puolet siitä, mitä se oli neljä vuotta sitten. Tulos on linjassa viime vuoden Nuorisobarometrin tulosten kanssa. Siinä nuorten usko omaan tulevaisuuteen oli romahtanut ennätysmatalalle.

Paineita pääsystä töihin

Maailmanpoliittisen tilanteen luoman epävarmuuden rinnalla työelämä on merkittävin asia, josta nuoret kokevat paineita. Nuorista 70 prosenttia kokee paineita työn saamisesta ja puolet kertoo kokevansa paljon epävarmuutta työllistymisestä. Muutos on huomattava viime vuosikymmeneen verrattuna.

Asiaa kommentoi Nuorisoala ry:n vaikuttamisen asiantuntija Annika Nevanpää sanomalla, että nuorten huoli on perusteltu.

– Pitkäaikaistyöttömien nuorten määrä on pitkään kasvanut eksponentiaalisesti, työttömyysjaksot ovat pidentyneet eikä nuorisotakuun takaamia palveluita riitä alkuunkaan kaikille niitä tarvitseville, Nevanpää toteaa.

– Samalla työelämästä on tullut huokoisempaa ja epävarmempaa. Selkeää suunnitelmaa kroonistuneen tilanteen korjaamiseksi ei myöskään ole vaatimuksistamme huolimatta näkynyt.

Myös koulutus ahdistaa

Paineita nuorille luo myös koulutus. Useampi kuin neljä viidestä nuorista toivoo saavuttavansa korkeakoulututkinnon, mutta paikkoja ei riitä kaikille halukkaille. Kolmannes kertoo, että heitä hävettäisi, jos eivät kykenisi saavuttamaan tavoittelemaansa tutkintoa. Usko koulutuksen merkitykseen on pysynyt vahvana.

Tämä on Nuorisoala ry:n mukaan nuorten romahtaneen tulevaisuususkon vuoksi erinomainen valonpilkahdus, mutta vahvistaa nuorten kokemia paineita pärjäämisestään.

Paineet ahdistavat nuoria, vaikka osa kertookin paineiden ajavan heitä yrittämään parhaansa. Tukea näihin paineisiin saatiin usein kavereilta ja vanhemmilta. Aikuisten koettiin kuitenkin usein vähättelevän nuoria ja heidän huoliaan.

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee nuorisobarometrin vuosittain yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Nuorisobarometri 2025 perustuu ksyelyyn, johon vastasi 2 312 nuorta, jotka olivat 19–29-vuotiaita.