Tekoäly ja työn murros uhkaavat siirtää arvoa luovalta alalta teknologiayhtiöille ja kasvattaa tulo- ja varallisuuseroja. Näin arvioi vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski. Hän vaatii Suomea ja Euroopan unionia vastaamaan muutokseen vahvistamalla tekijöiden oikeuksia, uudistamalla verotusta ja rakentamalla tietä kohti perustuloa.

Lohikoski tähdentää sitä, että luovien alojen tekijöiden huoli toimeentulosta ja tekijänoikeuksista on kasvanut, kun generatiiviset tekoälymallit hyödyntävät olemassa olevia teoksia usein ilman lupaa tai korvausta.

– Luovan alan tuottamaa arvoa siirtyy yhä enemmän Yhdysvaltojen teknologiayhtiöille, jotka maksavat Eurooppaan käytännössä hiluja veroina. Sääntelyllä on varmistettava, että tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen, Lohikoski sanoo.

"Kyseessä on kansainvälinen kilpajuoksu, johon on vastattava koko EU:n voimin."

Eduskunta käy tänään torstaina illalla sivistysvaliokunnan aloitteesta ajankohtaiskeskustelun luovien alojen asemasta tekoälyn ajassa. Lohikoski nostaa esiin muun muassa tarpeen esiintyvien taiteilijoiden äänen ja kasvojen suojaamisesta tekijänoikeuslainsäädännöllä.

Hän toteaa, että myös Euroopan parlamentti on tuoreessa kannanotossaan korostanut tekijöille maksettavaa korvausta generatiivisen tekoälyn markkinoilla.

– Teknologiajätit ovat päässeet jo niskan päälle. Kulttuuri- ja taidealan työtä ja tekijöitä on suojattava lainsäädännöllä nykyistä nopeammin. Kyseessä on kansainvälinen kilpajuoksu, johon on vastattava koko EU:n voimin, Lohikoski arvioi.

Lohikosken mukaan teknologinen murros vaatii lisäksi sosiaaliturvan uudistamista. Vasemmistoliitto esittää teknologiaohjelmassaan kattavan perustulon asteittaista käyttöönottoa työn murroksessa.

Lohikoski painottaa myös verotuksen uudistamista. Vasemmistoliitto haluaa muun muassa EU:n laajuisen digiveron käyttöön.

– Digitalouden tuottama arvo tulisi ohjata oikeudenmukaisemmin yhteiskunnan käyttöön. Suomen tulee edistää yritysverotuksen päivittämistä EU- ja kansainvälisellä tasolla sekä kiristää suurten varallisuuksien ja omaisuustulojen verotusta myös kansallisesti, Lohikoski sanoo.