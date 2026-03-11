Ammattiliitto JHL vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalta oikeisto hallitukselta lisää rahaa Suomen kokonaisturvallisuuteen. Liitto painottaa sitä, että rahapula vaarantaa tärkeän toiminnan, kun esimerkiksi Etelä-Karjalan pelastuslaitos on ilmoittanut lomauttavansa kaikki työntekijänsä eli noin 130 henkilöä tänä vuonna.

Lomautukset alkoivat helmikuussa, ja tavoitteena on pitää ne syksyn loppuun mennessä. Yksittäisen työntekijän lomautuksen kesto riippuu työtehtävästä. Vuorotyössä lomautus kestää yhden vuoron ja päivätyöntekijöillä viisi päivää.

Lomautusten syynä ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen säästöt. Pelastuslaitos on osa hyvinvointialuetta. Pelastuslaitosten operatiivisen henkilöstön eli pelastajien lomauttaminen oli harvinaista ennen hyvinvointialueiden perustamista.

Elintärkeää toimintaa

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaakin siitä, että hyvinvointialueilla on keskeinen rooli Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä. Hän toteaa JHL:n tiedotteessa keskiviikkona, että ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta, jotka ovat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

– Niiden tehtävänsä on turvata näiden palvelujen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien kriisit ja poikkeusolot. Pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra eivät ole ymmärtäneet kokonaisturvallisuuden käsitteen sisältöä oikein. Pelastustoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat rujojen säästöjen kohteena. Samalla on siis leikattu turvallisuudesta, Ekström sanoo.

Tehtävänä ihmishenkien pelastaminen

JHL painottaakin sitä, että pelastajien työn perimmäinen tarkoitus on onnettomuustilanteissa ihmishenkien pelastaminen sekä onnettomuuksien eskaloitumisen estäminen ja omaisuuden turvaaminen. Tärkeää on myös onnettomuuksien sekä ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy ja siten kokonaisturvallisuuden parantaminen.

– Heidän työnsä on laaja-alaista turvallisuustyötä, joka kattaa sekä äkilliset hälytystehtävät että ennaltaehkäisevän neuvonnan, Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen sanoo.

– Useat pelastajat toimivat ensihoitajina ja antavat ensivastehoitoa kiireellisissä hälytystehtävissä silloin, kun ensihoidon resurssit eivät riitä tai pelastusyksikkö on lähinnä oleva yksikkö.