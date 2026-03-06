Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kummeksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran esittämiä väitteitä ydinaserajoitusten purkua koskevasta esitysluonnoksesta. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitteli luonnoksen eilen torstaina tiedotustilaisuudessaan.

Koskela viittaa Kopran toistuneisiin väitteisiin Ylen Aamun keskustelussa tänään perjantaina, joissa tämä sanoi hallituksen kaavaileman ydinaserajoitusten purun koskevan ainoastaan sotatilannetta tapauskohtaisesti. Koskela huomauttaa, että väite on vastoin sitä, mitä hallituksen omassa esitysluonnoksessa nimenomaan todetaan.

– Hallituksen kaavailema ydinaseita koskeva poikkeus ei koske vain sotatilaa vaan yleisesti puolustusyhteistyötä ja nimenomaisesti myös rauhan aikaa, Koskela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Ei liene kohtuutonta toivoa, että hallitus opettelisi edes omat esityksensä."

– Hallituksella ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan värisuoraa pitävällä kokoomuksella oli ilmeisesti niin kova kiire murentaa Suomen ja Pohjoismaiden pitkäaikainen ydinaselinja, etteivät edes kokoomuksen keskeiset päättäjät tiedä, mistä puhutaan. Ei liene kohtuutonta toivoa, että hallitus opettelisi edes omat esityksensä, eikä näin valtavaa asiaa käsiteltäisi näin hutiloiden.

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan nimenomaisesti muun muassa, että ”valmistelun aikana tarkasteltiin, voisiko muutoksia tehdä ainoastaan poikkeusoloja koskien, esimerkiksi valmiuslaissa tai puolustustilalaissa.”

Koskeka huomauttaa, että tätä ei esityksen mukaan kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena, koska tällöin ”poikkeus olisi voimassa vain kansallisissa valmiuslain poikkeusoloissa tai puolustustilalain puolustustilassa”, ja ”Suomen sotilaallisen puolustamisen ensisijainen asia on ennaltaehkäisevä pelote, jota ylläpidetään kaikissa turvallisuustilanteissa”.