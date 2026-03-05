Kotimaa

Kokoomusta ei ole koskaan johtanut nainen – ”Toivottavasti vastaavaa lasikattoa ei rakenneta suomalaiseen työelämään”

Vasemmistoliiton Koskela arvioi, että pätkätyölaki näkyy jo pääministeripuolueen kannatuksessa. Hän kysyy, kuunteleeko puheenjohtaja Orpo ollenkaan puolueensa naisia. Kansan Uutiset

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta vetämään pois esityksensä perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien laillistamisesta. – Arvostan kokoomuksen naisjärjestöjen kriittistä kannanottoa pätkätyölakiin, mutta on syytä kysyä, kuunteleeko pääministeri Orpo ollenkaan puolueensa naisia, Koskela toteaa tiedotteessaan tänään torstaina. Pääministeripuolue kokoomuksen naisjärjestö Kokoomusnaiset vetosi helmikuun lopulla sen puolesta, että lakimuutos torjuttaisiin. Järjestö uskoo muutoksen lisäävän naisten syrjintää työelämässä. "Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, jota ei ole koskaan puheenjohtanut nainen." Hallituksen esityksen mukaan työnantajat voisivat tehdä enintään vuoden mittaisia työsopimuksia työntekijöiden kanssa ilman perusteltua syytä. – Jopa tämän esityksen vaikutusarviot osoittavat, että se ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan työelämän eriarvoisuutta, Koskela sanoo. Koskela huomauttaa, että tänään julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa kokoomuksen kannatus on Taloustutkimuksen mukaan alentunut ennen kaikkea naisten keskuudessa. Hän arvelee, että tämä voi osittain liittyä työelämän tasa-arvoa heikentävään lakihankkeeseen. – Kokoomus on ainoa eduskuntapuolue, jota ei ole koskaan puheenjohtanut nainen. Olisi toivottavaa, että vastaavaa lasikattoa ei rakennettaisi koko suomalaiseen työelämään, Koskela sanoo.