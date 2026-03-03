Segregaatiolla eli alueiden eriytymisellä tarkoitetaan väestöryhmien jakautumista erillisiin asuin- ja elinympäristöihin esimerkiksi tulotason, koulutuksen, asumisen ja palveluiden saatavuuden perusteella. Suomessa segregaatiosta on viime vuosina puhuttu erityisesti maahanmuuton yhtyedessä, mutta ilmiö on laajempi ja rakenteellinen.

Segregaatio vaikuttaa siihen, millaisissa ympäristöissä arki rakentuu, millaisia sosiaalisia suhteita syntyy ja miten yksilöt kiinnittyvät yhteiskuntaan. Sen vaikutukset ulottuvat asumisesta koulutukseen, palveluihin, sosiaalisiin verkostoihin ja yksilön käsitykseen omista mahdollisuuksistaan.

Työssäni tarkastelen segregaatiota erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä tyttöjen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Olen vuosien ajan kouluttanut varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja sosiaalialan ammattilaisia maahanmuuttajataustaisten lasten turvallisuus- ja tasa-arvokysymyksissä, viimeiset pari vuotta osana Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä.

Käytännössä segreaatio näkyy lasten kasvuympäristöissä sekä niissä sosiaalisissa ja normatiivisissa kehyksissä, joissa heidän arkensa ja tulevaisuudenodotuksensa muotoutuvat ja joissa alueellinen eriytyminen alkaa rajata lasten mahdollisuuksia jo varhaisessa vaiheessa.

Kukaan ei elä tyhjiössä ilman ympäristön vaikutuksia. Yhteiskunnan arvot, normit ja valtarakenteet vaikuttavat siihen, miten ihmiset näkevät itsensä, paikkansa ja tulevaisuutensa. Tämä koskee myös maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Mitä rajatumpi ja eriytyneempi kasvuympäristö on, sitä voimakkaammin ympäröivät normit ja odotukset muovaavat yksilön käsitystä itsestään ja mahdollisuuksistaan.

Maahanmuuttajataustaisten lasten kohdalla segregaation vaikutuksia voimistavat usein vanhempien kautta periytyvät haavoittuvuudet. Epäonnistunut kotoutuminen voi näkyä kielitaidon puutteena, rajallisena kykynä tukea lasta koulunkäynnissä sekä vaikeutena hyödyntää yhteiskunnan palveluita. Syrjäyttävät tekijät kasaantuvat maahanmuuttajaperheille herkemmin myös ylisukupolvisesti, jolloin lasten lähtökohdat ovat jo varhaisessa vaiheessa eriarvoiset.

Diasporayhteisöjen erityispiirteitä

Rinnakkaisyhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtäminen edellyttää diasporayhteisöjen historian ja lähtökohtien tarkastelua. Diasporalla tarkoitetaan ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat muuttaneet pois kotimaastaan usein sodan, vainon, köyhyyden tai poliittisen epävakauden vuoksi, mutta pyrkivät säilyttämään kulttuuriperintönsä, uskontonsa ja identiteettinsä uudessa asuinmaassa. Diaspora ei ole vain muuttoliike, vaan historiallinen ja sosiaalinen prosessi, jossa menetetyn turvallisuuden tilalle pyritään rakentamaan jatkuvuutta ja merkitystä.

Monissa diasporayhteisöissä uskontotulkintojen ja perinteiden vaaliminen voi olla jopa tiukempaa kuin lähtömaassa. Tämä liittyy kokemukseen juurien katoamisen uhasta, syrjinnästä ja ulkopuolisuudesta uudessa yhteiskunnassa. Arvot sekä uskonnolliset tulkinnat saavat tällöin korostuneen merkityksen erityisesti kasvatuksessa ja perhe-elämässä.

Diasporayhteisöt eivät ole yhtenäisiä. Ne ovat monimuotoisia ja sisältävät yhteisöjä yhteisöjen sisällä. Yksilöiden asemaa muovaavat koulutus, tulotaso, kielitaito, sosiaalinen pääoma ja poliittiset näkemykset. Yhteisöissä on sekä etuoikeutettuja että erityisen haavoittuvassa asemassa olevia. Näillä eroilla on ratkaiseva merkitys sille, kenen ääni kuuluu ja kenen kokemukset jäävät näkymättömiksi.

Diaspora-yhteisöillä on paljon myönteisiä ulottuvuuksia, kuten vahva monikulttuurisuus, kielitaito, yhteisöllisyys ja keskinäinen tuki. Työssäni huomio kohdistuu kuitenkin niihin rakenteisiin, joissa yhteisöllisyys vääristyy ja kääntyy yksilön oikeuksia vastaan. Kielimuuri, lähtömaiden konfliktit, ylisukupolviset traumat sekä tietyt normit voivat vahvistaa epävirallisia valtarakenteita ja haitallisia kasvatuskäytäntöjä.

Rinnakkaisyhteiskuntien riskit

Rinnakkaisilla ja yhteiskunnallisilla rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilanteita, joissa virallinen oikeusjärjestelmä ja julkiset palvelut eivät ole ensisijainen taho, johon ongelmatilanteissa käännytään. Sen sijaan perheisiin ja lapsiin liittyviä haasteita ryhdytään ratkaisemaan yhteisöjen sisäisin keinoin. Vastuu siirtyy viranomaisilta epävirallisille auktoriteeteille, kuten perheille, suvuille tai uskonnollisille johtohahmoille.

Tämä näkyy konkreettisesti myös perheoikeudellisissa kysymyksissä. Joissain tapauksissa avioliitot on solmittu uskonnollisesti ilman, että niitä on koskaan rekisteröity yhteiskunnassa laillisiksi. Tällöin liitto ei näy viranomaisjärjestelmissä eikä sillä ole juridista asemaa, vaikka se olisi yhteisöjen sisällä täysin tunnustettu.

Avioliiton purkaminen voi tällöin olla riippuvaista epävirallisten auktoriteettien hyväksynnästä. Jos purkamista ei sallita, yksilön oikeudellinen asema jää heikoksi ja erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuudet irtautua pakottavista tai vahingollisista liitoista kaventuvat merkittävästi.

Tällaiset virallisen järjestelmän ulkopuolelle jäävät liitot voivat myös lisätä lapsiavioliittojen riskiä. Kun yhteiskunnalla ei ole tietoa siitä, ketkä ovat naimisissa ja millä edellytyksillä liitot on solmittu, valvonta ja suojamekanismit eivät toimi. Alaikäisten asema voi jäädä näkymättömäksi, ja pakottavat liitot voivat jatkua piilorikollisuutena.

Lasten ja nuorten arkea näissä rakenteissa muovaa vahvasti yhteisöllinen kasvatus. Lapsen käyttäytymistä ja kehitystä ohjaavat yksilöllisten tarpeiden lisäksi yhteisöjen normit ja käsitys oikeasta ja sopivasta. Segregaation seurauksena nämä normit voivat muodostua lapsen ensisijaiseksi todellisuudeksi, jolloin vaihtoehtoiset mallit ja mahdollisuudet jäävät etäisiksi.

Ongelmat kärjistyvät silloin, kun yhteisöjen ja yhteiskunnan normit ovat ristiriidassa. Seksuaalisuus, päihteet, mielenterveys ja lähisuhdeväkivalta ovat monissa yhteisöissä edelleen vahvasti tabuuntuneita. Avun hakemista estävät leima ja häpeä sekä pelko stigmatisoitumisesta. Disinformaatio voi lisätä epäluottamusta viranomaisia ja palveluita kohtaan, jolloin perheet voivat turvautua haitallisiin ratkaisuihin lapsen suojelemiseksi.

Kun lapset kohtaavat haasteita, joita vanhemmat eivät tunnista tai joita he eivät ole itse omassa kotimaassaan kokeneet, lapsen käytös voidaan tulkita liialliseksi länsimaistumiseksi tai perinteen häpäisemiseksi. Tämä voi johtaa lisääntyvään kontrolliin sekä kurinpito- ja rangaistusmatkoihin, joiden äärimmäinen muoto on vakava kidutuslaitokset. Lapsi joutuu tällöin tasapainottelemaan eri maailmojen odotusten välillä, mikä kuormittaa ja estää terveen identiteetin muodostumista.

Segregaation ja rinnakkaisyhteiskunnallisten rakenteiden epätasa-arvoistavat vaikutukset kohdistuvat erityisen voimakkaasti tyttöihin ja naisiin. Naisten ja tyttöjen keho ja käyttäytyminen kytkeytyvät usein siveyskäsityksiin, sukupuolirooleihin ja hyväksyttäviin elämänpolkuihin. Tämä näkyy arjen rajoituksina, kuten harrastusmahdollisuuksien kaventamisena, liikkumisen valvontana sekä koulutus- ja uravalintojen ohjaamisena ennalta määriteltyyn suuntaan.

Pakkoavioliitot, rangaistusmatkat ja silpominen ovat usein jäävuoren huippu. Ne ovat seurausta tilanteista, joissa tyttö ei ole suostunut elämään ennalta määritellyn normipolun mukaisesti. Kyse on vakavista ihmisoikeusrikoksista, joihin on suhtauduttava yksiselitteisesti rikosoikeudellisina tekoina.

Yhteisöjen kanssa tehtävä työ on tärkeää, ja muutos on usein vahvinta silloin, kun se lähtee yhteisöjen sisältä. Samalla on kuitenkin tunnistettava siihen liittyvät riskit erityisesti tilanteissa, joissa rinnakkaisyhteiskunnalliset rakenteet ja negatiiviset sosiaaliset hierarkiat ovat jo vahvistuneet. Jos yhteisöjen sisäisiä valtasuhteita ja epävirallisia auktoriteetteja ei tunnisteta, yhteisötyö voi tahtomattaan vahvistaa juuri niitä rakenteita, jotka ylläpitävät epätasa-arvoa ja kaventavat yksilöiden oikeuksia.

Konkreettisia purkukeinoja

Näen että segregaation purkaminen on erityisen kiireellistä. Sen vaikutukset koskevat lapsia ja sukupolvia, joilla ei ole aikaa eikä mahdollisuutta odottaa hitaita, pitkän aikavälin ratkaisuja. Tarvitaan tehokkaita ja varhaisia toimia, joilla estetään lasten eriytyminen yhteiskunnasta jo lapsuudessa ja varmistetaan pääsy yhteiskunnan suojaaviin rakenteisiin.

Segregaation tehokas purkaminen edellyttää pitkäjänteisten rakenteellisten ratkaisujen rinnalle myös täsmällisiä ja nopeasti vaikuttavia toimia, jotka vastaavat lasten ja nuorten akuuttiin tilanteeseen.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vanhempien vapaaehtoisuuteen perustuvia koulukuljetuksia muualle kuin lähialueen kouluihin, jotta lapset eivät jää eriytyneiden asuinalueiden ja lähikoulujen loukkuun vanhempien heikon yhteiskunnallisen aseman vuoksi, vaan saavat mahdollisuuden kasvaa monimuotoisemmissa oppimisympäristöissä, jotka tukevat heidän kielellistä oppimistaan, oppimiskykyään ja vaihtoehtoisia urapolkuja.

Suomessa keskustelua maahanmuuttoon liittyvistä haasteista varjostaa usein vahva narratiivi, jossa maahanmuuttajat nähdään yhtenäisenä ryhmänä. On kuitenkin olennaista ymmärtää, etteivät nämä ongelmat kosketa kaikkia maahanmuuttajaperheitä eivätkä kaikkia yhteisöjä.

Ilmiön ei tarvitse koskettaa kaikkia ollakseen yhteiskunnallinen ongelma. Lähisuhde- ja naisiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan yhteiskunnallisiksi ongelmiksi siitä huolimatta, että kaikki naiset eivät koskaan kohtaa väkivaltaa.

Juuri näiden rakenteellisten ja globaalien ulottuvuuksien vuoksi väkivallan eri muodot on tärkeää nimetä täsmällisesti, kuten kunniaan liittyvä väkivalta ja yhteisöllinen väkivalta. Ilman täsmällistä nimeämistä ei pystytä puuttumaan niihin juurisyihin ja rakenteisiin, jotka ylläpitävät väkivaltaa.

Vaikka mikään uskonto tai perinne ei oikeuta väkivaltaa, sen ehkäiseminen edellyttää kulttuuri- ja uskontotietoista osaamista sekä tarvittaessa lainsäädännöllisiä täsmennyksiä. Kyse ei ole ryhmien leimaamisesta, vaan yksilöiden suojelemisesta ja oikeusvaltion velvollisuudesta turvata jokaisen lapsen oikeudet taustasta riippumatta.

Oikeusvaltion mitta ei ole se, kuinka hyvin se suojelee enemmistöä, vaan se, kuinka se puolustaa kaikkein haavoittuvimpia lapsia.

