Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä edellyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalta oikeistohallitukselta, että se tekee osansa ilmastokriisin hillitsemiseksi.

Nyt ilmastotavoitteet ovat karkaamassa käsistä, Kivelä arvioi. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli hallituksen keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmia eilen tiistaina.

– Oikeistohallitus on epäjohdonmukaisen, veronmaksajien varoja tuhlailevan ilmastopolitiikan ilmentymä, ja pääministeri Orpo on sen henkilöitymä. Orpon hallituksen ilmastopoliittinen perintö tulee olemaan seuraavalle hallitukselle sysätty, lähes mahdoton urakka, hän sanoi.

"Ei ole vaihtoehtoista tulevaisuutta, jossa ilmastokriisi voitaisiin jättää huomiotta."

Hallituksen vastuulla

Kivelä painotti sitä, että ilmastokriisi etenee, ja hallituksen vastuulla olisi varmistaa riittävät ilmastotoimet. Hänen mukaansa kansalaiset haluavat hyvin yksimielisesti, että ilmastotavoitteista pidetään kiinni ja päättäjät tekevät tarvittavat päätökset. Nykyisellä, hallituksen valitsemalla kehitysuralla kaikki Suomen ilmastotavoitteet ovat kuitenkin vaarassa jäädä saavuttamatta.

Kivelä syytti Orpon hallitusta tietoisesta silmien ummistamisesta.

– Ilmastotoimien vaihtoehto ei ole toimimattomuus. Ei ole vaihtoehtoista tulevaisuutta, jossa ilmastokriisi voitaisiin jättää huomiotta, Kivelä muistutti.

Yksi vaihtoehto

Kivelän mukaan hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ei edes yritetä esittää uskottavia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Suunnitelmassa on vain yksi skenaario, jossa Suomi saavuttaa kaikki ilmastolain alaiset tavoitteet, kuten hiilineutraaliuden vuonna 2035.

– Suunnitelma ei mahdollista sellaisten vaihtoehtoisten polkujen vertailua, joilla ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa. Siksi se on tarkoitukseensa nähden täysin kelvoton, Kivelä sanoo.

Kivelä katsoo, että Orpon hallituksen ilmastopolitiikan on tarkoitus nojata suunnitelmaan, jossa esitetyt kehityskuvat jo lähtökohtaisesti rikkovat ilmastolakia. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat jo valittaneet ilmastosuunnitelmasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kivelä arvostelee myös sitä, että ilmastosuunnitelmien käsittely on eduskunnassa niputettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun ilmastopolitiikalle suodaan mahdollisimman vähän aikaa, se kaventaa mahdollisuutta käydä kriittistä keskustelua hallituksen ilmastosuunnitelmista.

Pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma laaditaan seuraavan kerran mahdollisesti vasta kymmenen vuoden kuluttua, jolloin Suomen pitäisi jo olla hiilineutraali.