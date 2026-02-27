Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu tänään perjantaina neuvottelutulos ja sen myötä myös sopimusratkaisu. Sopimusratkaisun osapuolia ovat SuPerin, Tehyn ja Erton muodostama Sote ry sekä Jyty, Pro, Talentia ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry. Neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

– Ratkaisu on kokonaisuutena arvioiden hyvä lähihoitajille nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja antaa näkymän siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin välistä palkkaeroa kurotaan jatkossakin umpeen, Suomen lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg arvioi.

– Palkkaratkaisussa on huomioitu erityisesti lähihoitajat ja suurimmalla osalla lähihoitajista palkankorotukset ylittävät yleisen linjan.

Palkkaratkaisussa on huomioitu erityisesti lähihoitajat eli kohdennukset palvelusvuosilisiin (niin sanotut kokemuslisät) kohdistuvat pääosin lähihoitajien palkkaluokkaan.

Vaikea rupeama

SuPerista kuvaillaan neuvotteluja kuitenkin vaikeiksi. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta käytiin marraskuun alusta lukien. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina tammikuun lopulla, minkä jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle. Työriitaa soviteltiin valtakunnansovittelijan johdolla.

– Ratkaisu löytyi lopulta yleiskorotusten osuuden lisäämisellä ja paikallisen erän poistamisesta, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.

Kaikki meneillään olevat työtaistelutoimet lakkaavat välittömästi eli työt jatkuvat normaalisti ja suunniteltu lakko peruuntuu. Maaliskuulle oli ilmoitettu kolmipäiväisestä lakosta.

6,1 prosenttia lisää palkkaa

Sopimus voimassa 28 kuukautta, jonka aikana palkkoja korotetaan 6,1 prosentilla. Alan taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan kuitenkin joulukuussa 2026. Myös tekstiparannuksia saatiin esimerkiksi raskaus- ja vanhempainvapaan palkan suhteen.

Suurin osa palkankorotuksista toteutetaan yleiskorotuksina. Niiden lisäksi ratkaisu sisältää alan vähimmäispalkkoja reilummin korottavia vähimmäispalkka- ja palveluslisäkorotuksia. Paikallista erää ei sisälly ratkaisuun lainkaan.

Myös jotain tekstiparannuksia saatiin sovittua. Esimerkiksi loppupalkan maksua aikaistettiin ja lisättiin työehtosopimukseen määräys työntekijän oikeudesta perhevapaan palkkaan myös silloin, kun työntekijä jää perhevapaalle kesken opintovapaan.