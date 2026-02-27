Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen esittää synnyttäneille maksutonta fysioterapiaa osaksi äitiysneuvolapalveluja.

Eduskunta aloittaa tänään perjantaina Jokelaisen asiasta tekemän lakialoitteen käsittelyn.

– Neuvolajärjestelmä on syystäkin Suomessa ylpeyden aihe, koska se on kiistatta menestystarina. Välillä on kuitenkin hyvä miettiä, miten sitä tulee kehittää. Yksi kehityskohde on fysioterapiaohjaus synnytyksen jälkeen, Jokelainen perustelee aloitettaan.

Hyvä lisä neuvolaan

Jokelainen arvioi, että neuvolassa tuetaan synnyttäjää raskauden aikana pääsääntöisesti hyvin, mutta raskauden jälkeen moni jää synnytyksestä ja raskaudesta johtuvien vaivojensa kanssa yksin, ja neuvolaseuranta keskittyy vauvaan.

– Raskaus ja synnytys ovat mullistavia prosesseja ihmisen keholle. Suurella osalla kaikki menee hyvin, mutta on paljon niitä, joille raskaudesta ja synnytyksestä jää pitkäaikaisia tai jopa pysyviä rajoitteita. Vatsalihasten erkaumat, virtsankarkailut ja krooniset kivut ovat osa liian monen elämää, hän sanoo.

Esimerkiksi Ranskassa valtio korvaa useita kertoja fysioterapeutin tai kätilön ohjaamaa lantionpohjaharjoittelua synnytyksen jälkeen. Jokelaisen mukaan oikea-aikainen fysioterapiaan pääsy tehostaisi hoitoa ja vähentäisi synnyttäneiden tarvetta hakeutua lääkäriin tai erikoissairaanhoitoon tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi.

– Synnyttäjien ei pidä jäädä yksin ongelmien kanssa, vaan meidän on tarjottava selkeä, maksuton polku niiden hoitamiseksi. Myös synnyttäjien kohdalla näkyy, että niin kutsuttuihin naisten vaivoihin saa tarpeeksi kattavia palveluita vain, jos on varaa maksaa. Näin ei voi olla.

Kallista yhteiskunnalle hoitamattomana

– Hoitamattomien synnytysperäisten vaivojen kustannukset ovat arvioiden mukaan jopa yli miljardi euroa vuodessa. Meillä ei ole siihen varaa yhteiskunnallisesti eikä inhimillisesti, Jokelainen toteaa.

Hän muistuttaa siitä, että tutkimusten mukaan niin sanottuja naisten vaivoja alihoidetaan terveydenhuollossa kautta linjan.

– Synnyttäjille tarjottava fysioterapia olisi matalan kynnyksen toimenpide kohti parempaa, hän tähdentää.

– Kyse ei ole vain taloudesta vaan myös tasa-arvosta.