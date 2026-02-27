Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen?
– Tällä viikolla politiikassa on ollut erityisen monta tärkeää ja kiinnostavaa asiaa. Finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän työskentely ja yhteissopimus on puhuttanut paljon eritoten muita oppositiopuolueita.
– Vasemmistoliiton motiiveista jättäytyä ulos sopimuksesta on ollut paljon spekulaatioita, ja olemme saaneet perustella, ettei ole arvojemme ja tavoitteidemme mukaista sitoutua nopeasti muuttuviin, EU:n vaatimuksia suurempiin sopeutuslukuihin ennen vaaleja.
Muumimusiikki on vauvojen mielestä parasta tanssimusaa!
– Torstaina kyselytunnilla käytiin pitkä keskustelu vanhuspalveluiden tilasta, ja perjantaina on lähetekeskustelussa tekemäni lakialoite synnytyksen jälkeisen fysioterapian lisäämisestä osaksi neuvolapalveluita.
Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?
– Olen ollut erityisen ylpeä eduskuntaryhmäni kollegoista, jotka sinnikkäästi ja selkeästi avaavat, mistä talouslinjoissamme on kysymys. Ihailen Hanna Sarkkista ja Minja Koskelaa!
– Olemme salikeskusteluissa vaatineet uudelta sote-ministeriltä Wille Rydmanilta vastauksia vanhuspalveluiden tilanteeseen ja sen korjaamiseen. Vastaukset eivät kylläkään ole vakuuttaneet, sillä leikkauksia kaavaillaan vielä leikkausten päällekin.
Miten se on näkynyt omassa työssäsi?
– Olen käyttänyt viikon aikana paljon aikaa kirjoittamiseen, puheenvuorosuunnitteluun ja someviestintään tärkeimmistä eduskunnassa käsitellyistä asioista.
– Eniten olen panostanut oman lakialoitteeni lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron perusteluihin, sillä tietystihän haluan vakuuttaa mahdollisimman monen kollegani aloitteeni kannatettavuudesta!
Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?
– Asia ei niinkään ole jäänyt huomaamatta, mutta olen ollut varsin pettynyt politiikan toimittajien heikkoon analyysin tasoon vasemmistoliiton talouspoliittisten näkemysten ja sopimuksista ulos jättäytymisen perusteista.
Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?
– Lapseni ovat juuri oppineet tanssimaan tukea vasten seistessään, joten olen katsellut lasteni kanssa paljon lapsuudestani tuttuja muumeja, koska muumimusiikki on vauvojen mielestä parasta tanssimusaa!
Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.