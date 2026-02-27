Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen?

– Tällä viikolla politiikassa on ollut erityisen monta tärkeää ja kiinnostavaa asiaa. Finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän työskentely ja yhteissopimus on puhuttanut paljon eritoten muita oppositiopuolueita.

– Vasemmistoliiton motiiveista jättäytyä ulos sopimuksesta on ollut paljon spekulaatioita, ja olemme saaneet perustella, ettei ole arvojemme ja tavoitteidemme mukaista sitoutua nopeasti muuttuviin, EU:n vaatimuksia suurempiin sopeutuslukuihin ennen vaaleja.

– Torstaina kyselytunnilla käytiin pitkä keskustelu vanhuspalveluiden tilasta, ja perjantaina on lähetekeskustelussa tekemäni lakialoite synnytyksen jälkeisen fysioterapian lisäämisestä osaksi neuvolapalveluita.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olen ollut erityisen ylpeä eduskuntaryhmäni kollegoista, jotka sinnikkäästi ja selkeästi avaavat, mistä talouslinjoissamme on kysymys. Ihailen Hanna Sarkkista ja Minja Koskelaa!

– Olemme salikeskusteluissa vaatineet uudelta sote-ministeriltä Wille Rydmanilta vastauksia vanhuspalveluiden tilanteeseen ja sen korjaamiseen. Vastaukset eivät kylläkään ole vakuuttaneet, sillä leikkauksia kaavaillaan vielä leikkausten päällekin.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen käyttänyt viikon aikana paljon aikaa kirjoittamiseen, puheenvuorosuunnitteluun ja someviestintään tärkeimmistä eduskunnassa käsitellyistä asioista.

– Eniten olen panostanut oman lakialoitteeni lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron perusteluihin, sillä tietystihän haluan vakuuttaa mahdollisimman monen kollegani aloitteeni kannatettavuudesta!

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Asia ei niinkään ole jäänyt huomaamatta, mutta olen ollut varsin pettynyt politiikan toimittajien heikkoon analyysin tasoon vasemmistoliiton talouspoliittisten näkemysten ja sopimuksista ulos jättäytymisen perusteista.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Lapseni ovat juuri oppineet tanssimaan tukea vasten seistessään, joten olen katsellut lasteni kanssa paljon lapsuudestani tuttuja muumeja, koska muumimusiikki on vauvojen mielestä parasta tanssimusaa!

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmisto­liiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.