Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskela arvioi, että Suomen karut työllisyysluvut eivät parane työntekijöiden asemaa heikentämällä ja omistajien voittoja paisuttamalla.

Koskela piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tänään tiistaina eduskunnan keskustelussa työttömyyskriisistä tehdystä välikysymyksestä. Välikysymyksen tekivät keskusta ja Liike Nyt.

Suurin virhe

Koskelan mielestä oikeistohallituksen suurin virhe on ollut kuvitella, että työllisyys kasvaa työntekijöiden ja työttömien asemaa heikentämällä.

"Nyt on oikea aika lopettaa miljonäärien paapominen."

– Näytöt ovat taululla ja luvut ovat rumat. Hallitukselle voisi myöntää Suomen mestaruuden selittelystä, mutta selitykset eivät lohduta työttömäksi jääneitä ihmisiä, Koskela sanoi.

Hänen mielestään järkyttävää on myös se, miten ennätyksellisen suurta työttömien joukkoa kohdellaan.

– Vaikeimmassa asemassa olevat suomalaiset laitetaan oikeistohallituksen epäonnistuneen politiikan maksumiehiksi ja -naisiksi, hän sanoi.

Veroale ei tuo työtä

Koskela muistutti, että suuryrityksien miljardiveroale ei tuo työtä eikä kasvua Suomeen, se paisuttaa ainoastaan osinkoja ja omistajien kukkaroita.

– Nyt on oikea aika lopettaa miljonäärien paapominen ja keskittyä siihen, että suomalaisille saadaan töitä. Vasemmistoliitto haluaa suomalaiset takaisin töihin, hän sanoi.

Hän kertasi, että vasemmistoliitto loisi lisää työtä muun muassa pelastamalla rakennus- ja sote-alat kriisistä, palauttamalla suojaosat sekä toteuttamalla pitkäaikaistyöttömien työtakuujärjestelmän.

Koskela myös kiitti puheessaan keskustaa siitä, että se on jättänyt työntekijöiden asemaa kurjistavan politiikan taakseen.

– Keskustan esittämissä toimissa ei ole enää jälkiä Sipilän hallituksen politiikasta, joka Orpon hallituksen tavoin keskittyi duunareiden palkkojen polkemiseen ja työttömien kyykyttämiseen. On hyvä, että keskustalla on ollut rohkeutta uudelleenarvioida aiempaa linjaansa, hän sanoi.