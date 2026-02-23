Kaikkiaan 59 prosenttia palkansaajista on sitä mieltä, että ammattiliittojen neuvottelemilla palkankorotuksilla on suurempi vaikutus ostovoiman kasvuun kuin hallituksen toimenpiteillä. Näin kertoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n Verianilla toteuttama kyselytutkimus.
Hallituspuolueet bluffaavat
Palkansaajista jopa 71 prosenttia pitää kokoomuksen ja perussuomalaisten väitteitä ansioistaan työntekijöiden ostovoiman kasvattamiseksi epäuskottavina.
– Kyselyn perusteella valtaosa tunnistaa hallituspuolueiden bluffin. Hallituksen tekemät veropäätökset eivät juurikaan vaikuta tavallisen, ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän vuosiansioihin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.
"Vastakkainasettelusyytösten sijaan hallituspuolueiden pitäisi katsoa peiliin."
– Vain ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset realisoituvat ostovoiman kasvuna.
Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan kokoaikaisten työntekijöiden palkat nousivat loka–joulukuussa 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös tänä vuonna palkkoja korotetaan ammattiliittojen neuvottelemien palkankorotusten ansiosta. Korotusten suuruus vaihtelee aloittain.
Ammattiliitoissa suivaannuttiin jo helmikuun alussa, kun Tilastokeskuksen tiedot tulivat julki, ja hallituspuolueet kokoomus ja Perussuomalaiset ottivat siitä kunniaan itselleen sosiaalisessa mediassa.
Hallitus rökittää ay-liikettä
SAK arvioi tiedotteessaan tänään maanantaina, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama hallitus on vaikeuttanut merkittävästi ammattiliittojen neuvottelumahdollisuuksia, kun se on muuttanut suomalaista työmarkkinajärjestelmää yksipuolisesti työnantajapuolen hyväksi. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa työmarkkinaosapuolten sopimusvapautta heikentävä vientilaki ja työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen.
– Vastakkainasettelusyytösten sijaan hallituspuolueiden pitäisi katsoa peiliin. Jos ne olisivat aidosti huolissaan palkansaajien ostovoimasta, eivät ne olisi alun perinkään vaikeuttaneet ammattiliittojen mahdollisuuksia neuvotella työntekijöille kuuluvista palkankorotuksista. Kokoomuksen ja perussuomalaisten puheet eivät vastaa tekoja, vaan käsienpesu jatkuu, Eloranta huomauttaa.
Verian toteutti kyselytutkimuksen SAK:n toimeksiannosta 18.–20. helmikuuta. Kyselyyn vastasi 1185 palkansaajaa. Tilastollinen virhemarginaali on aineiston tasolla noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.