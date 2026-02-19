Tällä viikolla julkaistu vertaisarvioitu tutkimus viittaa siihen, että Gazan sodan ensimmäisten puolentoista vuoden aikana kuolleiden määrä on huomattavasti suurempi kuin virallisista tilastoista on tähän asti voinut päätellä. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian tänään.

Lääketieteellisessä Lancet Global Health -julkaisussa ilmestynyt Gaza Mortality Survey -tutkimus (GMS) arvioi, että lokakuun 2023 ja tammikuun 2025 välillä Gazassa kuoli väkivaltaisesti noin 75 200 ihmistä. Se on noin 3-4 prosenttia alueen koko väestöstä.

Tutkimus perustuu 2 000 satunnaisesti valittuun kotitalouteen, jotka edustivat lähes 10 000 ihmistä eri puolilta Gazaa. Kotitalouksilta kysyttiin sekä suorasta väkivallasta että kuolemista, jotka johtuvat sodan epäsuorista seurauksista. Tällaisia ovat nälänhätä, sairaudet ja romahtanut terveydenhuolto. Tutkijoiden mukaan pelkästään väkivaltaisten kuolemien määrä on noin 25 000 kuolemaa korkeampi kuin Gazan terveysministeriön vastaavana ajankohtana kertoma luku.

Sen sijaan tapettujen naisten, lasten ja vanhusten määrä kuolonuhrien joukossa vastaa Gazan terveysministeriön kertomaa lukua.

Noin 42 200 naista, lasta ja vanhusta tapettiin lokakuun 7. päivän 2023 ja tammikuun 5. päivän 2025 välillä. Se on noin 56 prosenttia kaikista Gazan väkivaltaisista kuolemista kyseisellä ajanjaksolla.

Jo aiempi Lancetissa julkaistu analyysi arvioi, että sodan ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kuolleiden määrä oli noin 41 prosenttia korkeampi kuin terveysministeriön virallisissa tilastoissa.

Nämä tutkimukset kyseenalaistavat pitkään esitetyn väitteen, jonka mukaan Gazan viralliset luvut olisivat liioiteltuja. Uuden tieteellisen näytön perusteella luvut kuitenkin näyttävät pikemminkin alakanttiin arvioiduilta.

GMS-tutkimuksen kirjoittajat korostavat, että sodan aikana romahtanut hallinto, sairaaloiden tuhoutuminen ja sähkökatkot tekevät kuolemien järjestelmällisestä kirjaamisesta käytännössä mahdotonta. Osa vainajista on yhä raunioiden alla, eikä monia ole koskaan voitu tunnistaa.