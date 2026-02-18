Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm (vas.) kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) linjauksia, jotka hänen mukaansa jarruttavat Varsinais-Suomen raideliikennehankkeita ja heikentävät alueen investointeja ja työllisyyttä.

Furuholm arvioi, että ministeri on käyttänyt vaikutusvaltaansa erityisesti länsiratahankkeen jarruttamiseen, vaikka radanvarren kunnat, Kirkkonummea lukuun ottamatta, ovat sitoutuneet siihen satojen miljoonien eurojen panostuksilla.

– Kuntien vahva sitoutuminen kertoo kiistatta, että radalle on polttava tarve. Merkittävän kansallisen hankkeen ainoa este on ministerin jatkuva halu lyödä kapuloita rattaisiin, Furuholm sanoo keskiviikkoaamuna medialle lähettämässään tiedotteessa.

– Olemme ministerin kumipyöräpolitiikan panttivankina, vaikka kaikkien liikennemuotojen rinnakkainen kehittäminen olisi välttämätöntä.

”Epätasa-arvoa”

Varsinais-Suomessa on Furuholmin mukaan vahva tahtotila myös lähijunaliikenteen kehittämiseen. Kunnat valmistelevat raideliikenneratkaisuja useisiin suuntiin, mutta hankkeiden toteutuminen edellyttää valtion päätöksiä ja tukea.

– Varsinais-Suomi on Etelä-Suomen mittakaavassa eriarvoisessa asemassa, koska alueella ei ole valtion ostoliikennettä Lapin yöjunia lukuun ottamatta, Furuholm toteaa.

– Ministerivaliokunnan päätös olla laajentamatta ostoliikennettä syventää epätasa-arvoa entisestään. Alueelta on viestitty valmiudesta edetä lähijunaliikenteessä nopeastikin, mutta ministeri ei ole viestiin tarttunut.

Yhteyksiä tarvitaan

Furuholm korostaa sitä, että Varsinais-Suomeen suunnitellut teolliset investoinnit edellyttävät toimivia ja luotettavia liikenneyhteyksiä. Uudenkaupungin radan peruskorjaus ja länsiradan ensimmäinen vaihe olisivat hänen mielestään merkittäviä signaaleja alueen tulevaisuudelle.

– Työministeri Marttinen onnistui saamaan rahoitusta Rauman lähijunaliikenteeseen, Furuholm sanoo kokoomuksen ministeristä Matias Marttisesta.

– Yhtä lailla maakuntarajan tällä puolella tarvitaan valtiolta myönteisiä päätöksiä. Varsinais-Suomen vaikea työllisyystilanne vaatii täsmätoimia, mutta myös liikenneinfrastruktuuria täytyy kehittää pitkäjänteisesti.