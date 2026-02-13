Pohjoisen Suomen europarlamentaarikot, keskustan Katri Kulmuni ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen vaativat komissiota muuttamaan sääntelyä niin, että dieselkalusto toimii myös pohjoisen pakkasissa.

He jättivät EU:n komissiolle kirjallisen kysymyksen AdBlue-järjestelmän ongelmista arktisissa olosuhteissa. AdBlue-järjestelmä on dieselautojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, joka vähentää päästöjä.

"Kannatamme tavoitetta päästöjen vähentämiseksi."

Nykyinen EU-sääntely velvoittaa dieselajoneuvoja käyttämään päästöjen vähentämiseksi AdBlue-lisäainetta, joka jäätyy kovilla pakkasilla ja rikkoo ajoneuvojen laitteistoja. Suomalaismepit painottavat sitä, että tämä on ajanut dieselmoottorien käyttäjät kohtuuttomaan tilanteeseen.

Komissio on todennut olevansa tietoinen AdBlue-järjestelmän pakkasenkestävyysongelmista, mutta toimivia ratkaisuja sääntelyn korjaamiseksi ei ole toistaiseksi esitetty.

– Kannatamme tavoitetta päästöjen vähentämiseksi, emmekä halua kiertää sääntelyä. Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa kuitenkaan laittaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella, Kulmuni ja Kyllönen perustelevat.

– Sääntelyn on toimittava koko EU:n alueella, myös arktisissa oloissa.

Kaksikko kysyy komissiolta, aikooko se tuoda ratkaisun asiaan erillisellä asetuksella vai osana tulevaa Euro VII -sääntelyä sekä miten pakkasta paremmin kestävien reagenssien käyttö voidaan mahdollistaa jo käytössä olevassa kalustossa ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa.