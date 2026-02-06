Opiskelijoita uhkaa pudota turvaverkkojen ulkopuolelle tulevana kesänä toimeentulotukeen tehtyjen leikkausten ja rajausten vuoksi. Näin ennustaa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo tuoreessa kirjallisessa kysymyksessään.

Honkasalo kysyy, miksi opiskelijaa rangaistaan opiskelusta. Hän viittaa siihen, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen tekemät leikkaukset ja rajaukset toimeentulotukeen voivat ajaa osan opiskelijoista kohtuuttomaan tilanteeseen ja pakottaa heidät jopa luopumaan opiskelupaikastaan.

Opinnot keskeytettävä?

Honkasalo toteaa, että opiskelijoita uhkaa pudotus perustoimeentulotuen alimmalle mahdolliselle tasolle tai vaihtoehtoisesti pakko keskeyttää opintonsa saadakseen viimesijaista sosiaaliturvaa.

"Opintopaikasta kiinni pitäminen voi tarkoittaa putoamista toimeentulon ulkopuolelle."

– Tuleva kesä pelottaa monia opiskelijoita, ja syystä. Miksi hallitus pakottaa opiskelijat valitsemaan ruoan ja oman tulevaisuutensa välillä? Kesätöitä ei riitä kaikille, ja toimeentulotuki saattaa olla ainoa tapa kattaa kesän välttämättömät menot, Honkasalo sanoo.

Honkasalo muistuttaa kirjallisessa kysymyksessään siitä, että nykytilanteessa päätoiminen opiskelija ei useinkaan ole oikeutettu työttömyysturvaan, ja kesäopintotukea ei välttämättä voi nostaa, jos tukikuukaudet ovat esimerkiksi loppuneet. Silti toimeentulotuen saaminen voidaan sitoa ensisijaisten etuuksien hakemiseen, vaikka opiskelijalla ei tosiasiassa ole näihin etuuksiin oikeutta.

Honkasalo varoittaa siitä, että tämä voi johtaa tuen leikkaamiseen tasolle, joka ei riitä perustarpeisiin.

– Hallitus on rakentanut opiskelijoille byrokratialoukun, jossa opintopaikasta kiinni pitäminen voi tarkoittaa putoamista todellisuudessa toimeentulon ulkopuolelle. Haluaisin nähdä miten Orpo tai Purra selviäisi kesäkuukaudet perusosan puolikkaalla, eli 300 eurolla kuukaudessa, Honkasalo sanoo.