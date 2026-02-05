ILMOITUS ILMOITUS

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki eilen keskiviikkona yksimieliset valinnat puheenjohtajistosta vuodelle 2026.

Valtuustoryhmä puheenjohtajana jatkaa Mia Haglund ja ensimmäisenä varapuheenjohtajan Titta Hiltunen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi nousi uusi nimi, kun Alma Tuuva valittiin tehtävään.

Kolmatta kautta

Haglund on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja toimii myös kaupunginhallituksen jäsenenä hän on toiminut ryhmän puheenjohtajana vuodesta 2021 ja on aiemmin ollut muun muassa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Haglund on työkseen Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteerinä.

– Helsingin suurin haaste on tällä hetkellä oikeistohallituksen kurjistuspolitiikka, joka kiihdyttää eriarvoisuuden kasvua, Haglund sanoo.

– Helsingissä me kuljemme eri suuntaan ja vasemmisto tekee sinnikkäästi työtä sen eteen, että seuraavina vuosina terveydenhuollon hoitojonoja lyhennetään, joukkoliikenteen hintojen nousukierre saadaan katkaistua ja luontoa suojellaan enemmän kuin koskaan.

Väitöskirjatutkija ja taiteilija

Titta Hiltunen on toisen kauden kaupunginvaltuutettu sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Hiltunen on väitöskirjatutkija ja tekee tutkimusta ihmisoikeusvaikuttamisen historiasta Suomessa.

Alma Tuuva on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu sekä sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunnan jäsen. Hänet tunnetaan taiteilijana, työelämäkriitikkona sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.