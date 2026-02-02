Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää välttämättömänä, että eduskunta ja hallitus tekevät uuden arvion amerikkalaisten F-35-hävittäjien hankkimisesta Suomelle.

Yrttiaho kannattaa entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan (sd.) ehdotusta hävittäjäkaupan perumisesta.

Velkaannuttaa isosti

Yrttiaho toteaa hävittäjäkaupan haukkaavan suurimman osan Suomen puolustusresursseista. Kansanedustaja muistuttaa myös, että hävittäjien käytössä Suomi on alistettu Yhdysvaltain päätöksiin.

"Asialla on kiire."

– Yhdysvallat käytännössä päättää tositilanteissa sen, voiko koneita ylipäänsä käyttää ja missä ja mihin niitä käytetään, hän toteaa sunnuntaina lähettämässään tiedotteessa.

F-35 -hävittäjien teknologia on kaikissa tilanteissa vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan Yhdysvaltain hallinnassa.

– Yli kymmenen miljardin kauppa on myös suurin yksittäinen tekijä Suomen valtiontalouden alijäämän ja velkaantumisen taustalla. Eikä kallis asejärjestelmä välttämättä edes sovellu niihin tarpeisiin, joita Suomen alueen puolustaminen ja sodankäynnin uudet muodot, kuten ohjus- ja drooniuhka, edellyttävät, Yrttiaho sanoo.

Isoja ongelmia

Yrttiaho muistuttaa varoittaneensa useampaan kertaan F-35-koneen hankintaan liittyvistä isoista ongelmista, kun hankintaa vielä valmisteltiin.

– Esitin kansanedustaja Markus Mustajärven kanssa myös koko hankinnan uudelleenarviointia, kun eduskunta päätti myöntää kaupalle kymmenen miljardin tilausvaltuuden joulukuussa vuonna 2020, hän sanoo.

Mustajärvi oli vasemmistoliiton kansanedustaja Lapin vaalipiiristä vielä viime vaalikaudella. Hän ei asettunut ehdokkaaksi enää vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Yrttiaho toteaa konehankinnasta äänestetyn eduskunnassa.

– Koko hankintaprosessin aikana ei Erkki Tuomioja hanketta vastustanut. Ei myöskään silloin, kun Marinin hallitus teki päätöksen F-35-koneen hankinnasta.

”Kiire”

Hanketta vietiin Yrttiahon mukaan eteenpäin kenraalien, esimerkiksi nykyisen kansanedustajan Jarmo Lindbergin (kok.) lobbaamana, kritiikkiä kuuntelematta ja valtakunnan päämedioiden tuella. Lindbergillä oli F-35:n lobbauksesta Lockheed Martinin kanssa jopa konsulttisopimus.

– Nyt myös Helsingin Sanomat on pääkirjoituksessaan ottanut kriittisen kannan koko hankintaan, hän sanoo.

Yrttiaho vaatii F35-hankinnan avaamista eduskunnan arvioitavaksi heti kevätkauden alkaessa osana pääministeri Petteri Orpon (kok.) lupaamaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivitystä.

– Asialla on kiire, hän arvioi.

Hän toteaa, että amerikkalaishävittäjän hankinta lisää Suomen riippuvuutta Yhdysvalloista, ja katsoo hankinnan pohjustaneen Marinin hallituksen myöhemmin tekemää päätöstä hakea Nato-jäsenyyttä ja myöhempää DCA-sopimusta, jolla Yhdysvaltain asevoimien käyttöön päätettiin antaa 15 tukikohta-aluetta Suomesta.