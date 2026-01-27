Suomen työttömyys on noussut EU-maiden korkeimmaksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hallitus rikkoo nyt ennätyksiä, joita kukaan ei haluaisi nähdä.

Koskela kuvaa tilannetta kansalliseksi kriisiksi, johon hallitus ei ole tarttunut. Koskela vaatii välittömiä toimia, kuten työttömyysturvan suojaosien palauttamista ja pakkohakemusten lopettamista.

– Työttömyysluvut huononevat edelleen, mutta hallitus pysyy toimettomana ja katselee synkkää kehitystä kädet taskussa.

Hänen mukaansa työttömyysturvan suojaosien poisto on ollut “harvinaisen epäonnistunut päätös”, joka vähentää osa-aika- ja keikkatyön tekemistä. Pakkohakemukset puolestaan kuormittavat työvoimapalveluja ja sotkevat työnhakukulttuuria.

Koskela pitää hallitusta vastuullisena työllisyyden heikosta kehityksestä.

– Hallituksen sadan tuhannen uuden työpaikan tavoite oli silkkaa haihattelua, kun hallituksen toimet ovat vetäneet aivan eri suuntaan, hän sanoo.

Koskela muistuttaa, että säästöt, sosiaaliturvaleikkaukset ja arvonlisäveron korotus ovat vähentäneet työpaikkoja ja kulutusta. Koskela moittii hallitusta myös siitä, että rakennusala on vapaassa pudotuksessa. Se on pahentanut kriisiä entisestään.