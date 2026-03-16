Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää rauhan aikaan sidottua ydinasekieltoa ongelmallisena.

– Vain rauhan aikaan rajattu ydinasekielto, on se sitten puolueiden sitoumukseen tai lakiin perustuva, ei poista ongelmaa, joka syntyy, jos nykyinen kattava ydinasekielto poistetaan Suomen lainsäädännöstä, Yrttiaho sanoi vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina Helsingissä.

Lainmuutos on tarkoitus tuoda eduskuntaan lähiaikoina.

ILMOITUS ILMOITUS

"Kädet on sidottu ja suut suljettu"

– Jos kattava kielto poistetaan laista, Suomen ydinaseettomuudesta ei enää voida olla varmoja. Tämä lisää uhkaa joutua ensi-iskun kohteeksi suurvaltojen konfliktissa.

Ehdotuksia riittää

Yrttiaho totesi, että Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) houkuttelevat nyt eduskuntapuolueita kompromissiin, jossa ydinasekielto rajattaisiin vain rauhan aikaan.

Hänen mukaansa tarkoituksena olisi todeta ”rauhan ajan ydinaseettomuus” ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon lisättävällä muotoilulla. Muutama päivä sitten Orpo esitti myös eduskuntapuolueiden yhteistä kannanottoa. Perjantaina Orpo kertoi, että hallitus valmistelee yhdessä tasavallan presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi rauhan aikana ydinaseita.

Oppositiopuolueista keskusta tukee puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan tukee esitettyä ratkaisua.

– Ilma on nyt sakeana ehdotuksia, jotka ovat silkkaa hämäystä. Suomen ydinaseettomuus ei varmistu kompromissilla, Yrttiaho tähdentää.

Hän katsoo, että ydinasekiellon purkaminen on seurausta Suomen sitomisesta riippuvuuteen Yhdysvalloista.

– Yhä useammalle on jo käynyt selväksi, mihin F35-hävittäjähankinta, Suomen Nato-jäsenyys ja Yhdysvaltain kanssa solmittu DCA-sopimus ovat johtamassa. Ne eivät ole lisänneet Suomen turvallisuutta, vaan kaikesta päättäen heikentäneet sitä, Yrttiaho sanoi.

Riippuvainen Yhdysvalloista

Yrttiaho muistutti siitä, että Suomen liittyessä sotilasliitto Naton jäseneksi ei sopimuksen hyväksymiseen kirjattu mitään kieltoja, kuten muissa Pohjoismaissa tehtiin.

– Me Nato-jäsenyyttä vastustaneet kansanedustajat kyllä esitimme eduskunnan hyväksyttäväksi lausumia vieraan vallan joukkojen, tukikohtien ja ydinaseiden kieltämiseksi Suomen alueella, Yrttiaho totesi.

Myöskään DCA-sopimukseen ei kieltoja asetettu.

– Suomesta on tullut riippuvainen Yhdysvalloista, sen nykyisestä politiikasta ja etujen toteuttamisesta. Kaikki tämä näkyy myös valtiojohdon toiminnassa ja lausunnoissa. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimintaa ei olla valmiita varovastikaan kritisoimaan, vaikka aihetta olisi. Kädet on sidottu ja suut suljettu, Yrttiaho sanoi.

– Suomelle on Yhdysvaltain liittolaisena varattu rooli arktisen alueen militarisoinnissa, johon myös Pohjolan ydinaseettomuuden purkaminen näyttää liittyvän. Naton niin sanottu ydinpelote, johon moni päättäjä tuntuu uskovan, perustuu USA:n ydinaseisiin. Niillä ajetaan Yhdysvaltain etuja, ei Suomen turvallisuutta.