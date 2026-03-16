Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen ilmastopolitiikkaa. Koskela nosti esiin huolensa siitä, että päästökaupan heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja. Hallituksen ja erityisesti perussuomalaisten nihkeys vihreän siirtymän investointeja kohtaan johtaa talouden ja työllisyyden kärsimiseen.
Koskela puhui asiasta vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina pitämässään linjapuheessa .
– Riikka Purra ja Jani Mäkelä eivät ole kiinnostuneita siitä, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella. Persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa, Koskela sanoi.
– Persuille näyttää sopivan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä vihreä siirtymä.
Työpaikkoja vaarassa
Koskela vetosi pääministeri Petteri Orpoon (kok.), jotta tämä osoittaisi ilmastojohtajuutta ja estäisi päästökaupan vesittämisen.
– Jos päästökauppa vesittyy, ovat vaarassa paitsi ilmasto, myös teollisuuden työpaikat ja Suomen miljardi-investoinnit. Suomen tulisi puolustaa päästökauppaa, mutta tällä hetkellä hallituksen näyttävimmät ilmastoteot ovat keskittyneet ilmastotyön rahoituksen heikentämiseen kansallisesti, Koskela toteaa.
– Öljyn hinta on ollut Iranin sodan vuoksi jälleen nousussa ja maailmalla pelätään uutta energiakriisiä. Koko Euroopan täytyy irrottautua fossiilisista polttoaineista ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi sekä myös tavallisten ihmisten arjen kustannusten hillitsemisen vuoksi, Koskela painottaa.
Nuorten epävarmuus lisääntynyt
Koskela nosti esiin myös viime viikolla julkaistun Nuorisobarometrin tulokset. Sen mukaan nuoret kokevat eniten paineita työhön ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tyytyväisyys on heikentynyt ja vastaavasti epävarmuus sekä turvattomuus lisääntynyt.
– Nuorten ajatukset eivät ole ainutlaatuisia, sillä tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva mieliala on näköalattomuus, Koskela sanoi.
– Siihen on johtanut Petteri Orpon hallituksen politiikka, jonka seurauksena työttömiä on ennätysmäärä, leipäjonot ovat ennätyspitkiä, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ensimmäistä kertaa 12 vuoteen asunnottomuus on lähtenyt Suomessa kasvuun.
– Vasemmistoliitto tulee ensi kevään eduskuntavaaleissa vaihtamaan hallituksen. Me olemme puolue, joka ei tyydy toteamaan, että nuorissa on tulevaisuus, vaan joka rakentaa nuorille parempaa tulevaisuutta.