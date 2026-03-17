Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton jäsenmaille esittämää uhkavaatimusta.

– Trump aloitti kansainvälisen oikeuden vastaisen sodan ja uhkailee nyt Nato-jäsenmaita, jos ne eivät auta siivoamaan sotkua.

Aluksi Trump sekoittaa globaalit energiamarkkinat totaalisesti uudella laittomalla hyökkäyssodalla Irania vastaan, joka toteutettiin lisäksi ilman edes alkeellista suunnitelmaa, Andersson kirjoitti sosiaalisessa mediassa tiistaina.

"Nyt hän kyseenalaistaa koko Naton tulevaisuuden, mikäli muut maat eivät lähetä sota-aluksia auttamaan häntä."

Hinnannousut tulossa

Andersson arvioi CNN:n uutisten perusteella, että Trump ei huomioinut kunnalla sitä riskiä, että Iran kostaisi ottamalla tähtäimeensä Hormuzinsalmen rahtiliikenteen.

– Hän nojasi päätöksessään vain lähimpiin ja ideologisesti hyvin värittyneisiin neuvonantajiinsa jättäen muun hallinnon varoitukset huomiotta, Andersson päätteli.

Kapeimmillaan se on 33 kilometriä leveä salmi erottaa yhdistää Persianlahden Omaninlahteen ja Arabianmereen. Se on elintärkeä öljyn kuljetuksille. Salmen ollessa suljettuna myös rahtiliikenne on pysähtynyt.

– Nyt Yhdysvaltoja sekä Eurooppaa uhkaa Trumpin hinnat, jotka ulottuvat polttoaineen ja energian lisäksi mahdollisesti myös ruokaan. Noin kolmannes maailman epäorgaanisten lannoitteiden kaupasta keskittyy Persianlahden alueelle, ja vuoden viljelykierron kannalta niiden toimittamisen kriittisin aika on nyt käsillä, Andersson kirjoitti.

– Kun suunnitelmat ovat menneet näin pieleen ja riskit realisoituneet, kääntyy Trump Naton puoleen ja varoittaa liittolaisiaan erittäin huonosta tulevaisuudesta, jos ne eivät tule hänen tuekseen siivoamaan sotkua ja turvaamaan liikennettä Hormuzinsalmella. Yhdysvallat ja Israel eivät hakeneet minkään kansainvälisen elimen hyväksyntää hyökkäykselleen, mutta silti he olettavat liittolaistensa auttavan homman mennessä puihin. Tämä on törkeyden huippu.

Aika lopettaa mielistely

Andersson myös muistutti siitä, että vielä viime viikolla Trump kehuskeli, kuinka kyseinen sota on käytännössä jo voitettu.

– Nyt hän kyseenalaistaa koko Naton tulevaisuuden, mikäli muut maat eivät lähetä sota-aluksia auttamaan häntä.

Andersson kritisoi myös EU:ta ja sanoi sen johtajien olleen kykenemättömiä edes mainitsemaan, että Yhdysvallat ja Israel käynnistivät kansainvälisen oikeuden vastaisen sodan tai tuomitsemaan vakavat kansainvälisen oikeuden loukkaukset.

– EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kallas ilmoittaa harkitsevansa EU-operaatiota Hormuzinsalmen liikenteen turvaamiseksi, vaikka siihen sisältyy valtavia riskejä Iranin jatkaessa iskujaan. Onneksi sentään Saksan, Iso-Britannian ja Italian kaltaiset maat ovat ilmoittaneet vastustavansa ajatusta.

Anderssonin mielestä EU:n ei tule sotkeutua Trumpin laittomiin sotiin ja lähteä paikkailemaan hänen virheitään.

– Myös Suomen hallituksen on aika lopettaa Trumpin mielistely ja irtisanoutua tästä hulluudesta.