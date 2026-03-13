Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo tukee eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan Laki särmään -kansalaisaloitetta puolustushankintojen sääntelystä. Aloite ei saanut tänään perjantaina tukea eduskunnan ulkoasianvaliokunnan enemmistöltä. Honkasalo on kyseisen valiokunnan jäsen.

Aloitteessa ehdotetaan, että puolustushankinnoissa huomioidaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen.

Herkkä asia

Honkasalo totea, että vasemmistoliiton kannan mukaan ihmisoikeusarvioinnin ja humanitaarisen oikeuden tavoitteiden huomioimisen tulisi olla osa kaikkea asekauppaa, ei vain asevientiä.

"Suomen turvallisuuden ei tule olla riippuvaisia epävakaista toimijoista."

Hän muistuttaa siitä, että puolustushankinnat sitovat Suomen turvallisuuden toimittajamaihin jopa vuosikymmeniksi.

– Meille vasemmistoliitossa kyse on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkästä ja siten perusteellisempaa arviointia vaativasta kysymyksestä, Honkasalo sanoo.

– Puolustushankintojen ja siten Suomen turvallisuuden ei tule olla riippuvaisia epävakaista ja kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestelmästä piittaamattomista toimijoista.

Vasemmistoliitto yhtyy yli 50 000 allekirjoitusta keränneen kansalaisaloitteen näkemykseen siitä, että hankinnoissa tulisi lisäksi huomioida kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen.

Systemaattisia rikkomuksia

Honkasalo muistuttaa siitä, että räikeimmät esimerkit puolustushankintojen ihmisoikeusongelmista liittyvät Israelista tehtyihin hankintoihin.

– Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Israelin valtio on syyllistynyt laajaan joukkoon systemaattisia rikkomuksia. Näistä tosiasioista huolimatta Suomi on 2000-luvulla hankkinut aseita ja puolustustarvikkeita Israelista yli miljardin euron arvosta, hän sanoo.

– Valiokuntakuulemisissakin nousi esiin huoli siitä, että Suomi on ajamassa itseään riippuvuussuhteeseen arvaamattoman valtion kanssa. Lyhytnäköisyys puolustustarvikehankinnoissa ei lisää Suomen turvallisuutta.

Ulkoasiainvaliokunta lausui Laki särmään -kansalaisaloitteesta tänään perjantaina. Lopullisen kannan kansalaisaloitteeseen tekee puolustusvaliokunta myöhemmin tässä kuussa.