Vasemmistoliiton istuva puoluesihteeri, turkulainen Anna Mäkipää on valittu jatkokaudelle puoluevaltuuston kokouksessa tänään lauantaina. Ilman vastaehdokkaita jatkoon valittu Mäkipää kertoo KU:lle odottavansa tulevaa kolmivuotiskauttaan innolla.

– Meillä on saatu puolueen mopo viritettyä sellaiseen kuntoon, että nyt kulkee hyvin. Seuraavaksi onkin sitten aika lisätä vauhtia, Mäkipää murjaisee.

Kasvua kaikkialla

Anna Mäkipää on toiminut vasemmistoliiton puoluesihteerinä joulukuusta 2022 lähtien. Silloin vasemmistoliitolla oli gallup-kannatusta 8 prosenttia ja jäseniä reilut 9 000.

Nyt vasemmistoliiton kannatus on historiallisen korkealla noin 11 prosentissa, ja puolueen jäsenmäärä on yli 15 000.

– Kasvanut jäsenmäärä on osoitus siitä, että ihmiset uskovat meidän linjaamme. Me keskitymme reilumpaan työelämään, ihmisten hyvinvointiin ja ympäristön ja ilmaston suojeluun. Haluan sanoa, että vaikka kymmenen prosentin kannatus oli pitkään vasemmistoliiton tavoitteena, niin se kymppi ei enää riitä. Seuraavaksi mennään vielä korkeammalle, Mäkipää sanoo.

Kaikkialla maassa kasvanut jäsenmäärä ja kannatus tarkoittavat Anna Mäkipään mielestä sitä, että vasemmistoliitto voi toimia entistä enemmän ja paremmin.

– Voimme vaikuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla, tukea eduskuntaryhmän sekä meppiemme työtä ja olla aktiivisia ammattiliitoissa ja kansalaisliikkeissä. Meidän jäsenemme ovat rohkeita ja valmiina toimimaan, Mäkipää sanoo.

Kannatuksen nousu ja jäsenmäärän kasvu ovatkin puoluesihteerin mielestä tiiviisti yhdessä toisiinsa.

– Jäsenmäärä alkoi kasvaa voimakkaasti heti vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen, ja sen jälkeen kannatus on noussut kymmenen prosentin paremmalle puolelle. Kumpi on kana ja kumpi muna, on vaikea sanoa, mutta ilman yhtä ei toista olisi, Mäkipää pohtii.

Tähtäimessä vaalivoitto

Puoluesihteerin päämääränä onkin jatkaa työtä, jota on tehty edellisten eduskuntavaalien jälkeen. Seuraavaksi ja tärkeimmäksi tavoitteekseen Anna Mäkipää sanoo voiton vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

– Haluamme voittaa ne, ja sen jälkeen jatkaa sitä poliittista työtä, jota olemme tehneet aina, Mäkipää sanoo ja muistuttaa, että vasemmistoliitto on voittanut kaikki vaalit vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

– Vuonna 2024 eurovaaleissa saimme historiallisen hyvän tuloksen, kuntavaalit menivät vasemmistoliitolla paremmin kuin koskaan 20 vuoden aikana ja vuoden 2025 aluevaaleissa otimme kaikkien aikojen aluevaalivoiton, Mäkipää hehkuttaa.

– Voidaan sanoa että olen onnistunut kakkoskaudellani, kun vasemmistoliitto saavuttaa uusia vaalivoittoja, jäsenmäärä kasvaa entisestään ja työntekijämme voivat hyvin ja jaksavat työssään.

Vasemmistoliiton jäsenmäärän kasvu on erittäin harvinainen ilmiö suomalaisella puoluekentällä. Vuosikausia suunta on ollut pikemminkin toisinpäin: kaikki suuret puolueet ovat menettäneet jäseniä viimeisten kymmenen vuoden ajan. Vaikka vasemmistoliitto kulkeekin vastavirtaan, ei Anna Mäkipää ei kuitenkaan näe, että jäsenmäärä olisi vielä saavuttamassa kattoa.

– Viimeksi kun vilkaisin, niin kyllä siellä jäsenrekisterissä on vielä tilaa uusille ihmisille, puoluesihteeri sanoo.