Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski hakee jatkokautta vuoden 2027 eduskuntavaaleissa. Hän edustaa Uudenmaan vaalipiiriä ja on Keravan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

Hän nousi eduskuntaan vajaa vuosi sitten kesken kauden vantaalaisen Jussi Saramon siirryttyä europarlamentaarikoksi. Lohikoski oli kansanedustaja myös vuosina 2019–2023.

Eduskunnassa Lohikoski on sivistysvaliokunnan jäsen sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

"Seuraavalle eduskunnalle jää paljon korjattavaa."

Lohikoski sanoo asettuvansa ehdolle ajamaan poliittista täyskäännöstä. Hän painottaa sitä, että oikeistohallituksen leikkausten vuoksi tavallisten työntekijöiden, lapsiperheiden ja vanhusten arjessa kaikki on kalliimpaa.

– Ihmiset haluavat tehdä töitä palkalla, jolla tulee toimeen. On voitava luottaa siihen, että lapsista ja vanhuksista pidetään huolta. Seuraavan eduskunnan on huolehdittava sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus kuntoon, hän sanoo.

– Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen pääsee lääkäriin ja saa tarvitsemaansa hoitoa.

Vasemmistoliiton kannatus on parhaillaan ennätyksellisen korkealla, noin 11 prosentissa. Lohikoski alleviivaa, että vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka ei ennen vaaleja sitoudu velkajarruun, joka johtaa jopa 8-11 miljardin euron leikkauksiin Orpon oikeistohallituksen valtavien leikkausten päälle.

Lohikosken mielestä oikeiston ajama velkajarru on keino lukita yhteiskunta sen omiin, jo epäonnistuneiksi osoittautuneisiin ratkaisuihin.

– Oikeiston talouslinja on aiheuttanut miljardien eurojen veromenetykset, kun suurituloisten ja työnantajien verotusta on kevennetty. Tällainen talouspolitiikka ei palvele enemmistöä, ja sitä pitää muuttaa. Asetun ehdolle, jotta tälle kehitykselle olisi vasemmistolainen vaihtoehto.

– Vanhushoiva, terveydenhuolto, päivähoito, peruskoulu sekä maksuton toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ovat sellaisia mistä meitä maailmallakin arvostetaan. Niitä ei pidä murentaa, kuten tämä hallitus on tehnyt. Seuraavalle eduskunnalle jää paljon korjattavaa, Lohikoski sanoo.