Pääministeripuolue kokoomus haluaa Helsingin Sanomain mukaan päättää perintö- ja lahjaveron poistosta huhtikuun kehysriihessä. Kokoomus haluaa myös ehdottaa niin sanotusti “Ruotsin mallin mukaisesti” myyntivoittojen verotuksen korottamista kompensoidakseen veromenetyksiä.

Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér tyrmää kokoomuksen esityksen suoralta kädeltä. Finér on veropolitiikan asiantuntija ja vero-oikeuden tutkija.

– On käsittämätöntä, että perintöveron poistoa ehdotetaan nyt, kun julkinen talous on tiukoilla. Ehdotusta ei voi perustella kasvulla, sillä perintövero on kasvun kannalta hyvä vero. Ehdotettu myyntivoittoveromalli haittaisi kasvua, kun se lukitsisi verosyistä omistuksia varakkaiden perheiden vesoille, pohtii Finér.

Ei mikään kasvutoimi

Suomessa perintö- ja lahjavero ovat progressiivisia veroja. Pienet lahjat tai perinnöt vapautetaan veroista, kun taas suurista yli miljoonan lahjoista tai perinnöstä maksetaan korkeampaa veroa.

Lauri Finér tuo esille, kuinka jo viime vuonna hallitus pohti perintö- ja lahjaveron poistoa osana kasvutoimia. Hän viittaa Helsingin Sanomain tammikuiseen juttuun, jossa monet tutkijat tyrmäsivät ehdotuksen selkeällä viestillä, kuinka perintöveron poistaminen tuskin heidän mielestään edistäisi talouskasvua. Kuitenkin vuosi myöhemmin ollaan samassa pisteessä.

– Hyötyjiä olisivat harvat varakkaat suvut, Finér sanoo.

– Ei liene yllättävää, että juuri näiden sukujen ja heitä edustavien järjestöjen edustajat ovat viime aikoina ajaneet aktiivisesti perintöveron poistoa. Esitys perintöveron poistosta paljastaa, että tavoitteet julkisen talouden vahvistamisesta ja talouskasvusta ovat kokoomukselle vain bluffia, jonka piilossa ajetaan näiden ryhmien etuja.

Verotulojen laskun vuoksi Finérin mielestä Ruotsin malliin siirtyminen voisi haitata talouskasvua. Hän kommentoi, kuinka talouskasvun ollessa tiukoilla, menetetyt verotulot pitäisi kerätä muualta esimerkiksi korkeampina veroina, mikä haittaisi taloutta. Syntyisi siis enemmän haittaa kuin hyötyä.

Finér lopettaa napakasti sanoen, että veron poisto olisi keinona samaa sarjaa kuin ehdotus peruskoulun lakkauttamisesta ratkaisuna siihen, että kouluruoka on joidenkin mielestä pahaa.

– Ja jos kokoomus haluaisi korjata perintöverotuksen ongelmat, siihen löytyy 12 keinoa pari vuotta sitten julkaistusta raportistani Ihana kamala perintövero. Hyvä talo kannattaa korjata, ei purkaa, Finér sanoo.