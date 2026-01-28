Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitusta muuttamaan asuntopolitiikkansa linjaa. Hän vetoaa uusiin asunnottomuustilastoihin. Tuoreen selvityksen mukaan asunnottomuus nousi viime vuonna Suomessa jo toista vuotta peräkkäin aiemman yli kymmenen vuoden yhtäjaksoisen laskun jälkeen.

– Oikeistohallitus rakentaa Suomeen asunnottomuuskriisiä, joka uhkaa tulevina vuosina yhä pahentua kun kohtuuhintaista asuntotuotantoa ajetaan alas, Koskela ennustaa.

Hän muistuttaa Suomen olleen 2000-luvulla asunnottomuuden torjunnan kansainvälisesti tunnettu mallimaa,

ILMOITUS ILMOITUS

"Asunnottomuus kasvaa edelleen."

– Mutta valtavilla asumistukileikkauksilla ja epäonnistuneella asuntopolitiikalla tämä kehitys on käännetty, hän toteaa.

Määrä nousee

Viime vuonna myös pitkäaikaisasunnottomien määrä kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Koskela muistuttaa, että hallitusohjelman mukaan pitkäaikaisasunnottomuus oli määrä poistaa vuoteen 2027 mennessä. Todellisuudessa kuitenkin etenkin Helsingissä on havaittu kasvavana asunnottomien ryhmänä pienituloiset, joilla ei ole päihdeongelmaa tai muita vakavia ongelmia.

– Aivan tavalliset pienituloiset työntekijät kokevat yhä useammin asunnottomuuden uhkaa ja tulevat häädetyiksi kodeistaan. Samalla leikkauspolitiikka pahentaa monia pitkäaikaisasunnottomuuden taustalla olevia sosiaalisia ongelmia, Koskela sanoo.

Nyt on kiire

Koskela toteaa tiedotteessaan tänään tiistaina, että vasemmistoliitto on toistuvasti esittänyt asuntopolitiikkaa korjaavia toimia, kuten kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistävien korkotukilainojen korottamista, rakennusalan pelastuspakettia ja asumisoikeusjärjestelmän palauttamista.

Hänen mukaansa etenkin korkotukilainojen lisäämisellä on nyt kiire.

– Korkotukilainavaltuuksien määrä romahtaa jo tänä vuonna ja laskee vuonna 2027 murto-osaan aiemmasta ilman korjaavia toimia. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa tulee olemaan yhä vähemmän ja asunnottomuus kasvaa edelleen, Koskela sanoo.