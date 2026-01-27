Suomen työttömyystilanne on heikentynyt entisestään. Tilastokeskus julkaisi tiistaina uusimmat työttömyysluvut. Työttömyysaste on nyt 10,7 prosenttia, samalla myös työllisyysaste on laskenut.
Keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà tiivistää, että työttömyysaste on viimeksi ollut näin synkkä 1990-luvun laman seurauksena.
– […]vaikka väliin mahtuu finanssikriisi, eurokriisi ja koronakriisi, hän kirjoittaa Blueskyssä.
Lainà huomauttaa, että naisten työllisyysaste ehti hetkeksi saavuttaa miesten tason. Nyt naisten työllisyysaste on jälleen laskenut alemmaksi.
– Orpon hallituksen talouspolitiikan seurauksena naisten työllisyysaste on jälleen pudonnut alemmaksi. Selvästi yksi tekijä tässä on sote-alan sopeutukset ja irtisanomiset.
Lainà viittaa viestiketjussaan Elinkeinelämän keskusliiton EK:n tuoreisiin tilastoihin, joista hänen mukaansa selviää syy surkeaan tilanteeseen.
– Kysynnän puute suurempaa kuin kertaakaan mittaushistorian aikana. Huom. ulkomainen kysyntä eli vienti vetää eli syynä on kotimainen kysyntä, mitä Orpon sopeutus ja työmarkkinaheikennykset syöneet.