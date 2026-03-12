Turun vasemmistoliitto on huolissaan kaupungin työllisyyskehityksestä. Se vaatii toimia erityisesti nuorten työllisyyden parantamiseksi.

– Turun työllisyystilanne on ollut jo pitkään kriisiytymässä, ja työttömyyden tilastot ovat jokaisen väestönosan kohdalla ennätyksellisiä, järjestö toteaa tiedotteessaan keskiviikkoiltana.

Se huomauttaa, että erityisesti tilanteesta kärsivät nuoret.

"Kaupungin on näytettävä esimerkkiä ja otettava aktiivinen rooli nuorten ensimmäisen työpaikan mahdollistajana."

– Merkittävässä opiskelijakaupungissa alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvaa kaikista nopeimmin. Nuoren tulevaisuuden kannalta kriittisin vaihe on siirtymä koulutuksesta työelämään, järjestö arvioi.

– Kun työuran alku viivästyy, kasvaa riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen. Kyse ei ole vain yksilöiden tilanteesta, vaan koko kaupungin elinvoimasta, sillä nuoren ensimmäinen työpaikka vahvistaa koko Turun työllisyyttä ja tulevaisuutta.

Viisi keinoa

Vasemmistoliiton mukaan Turku voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, että siirtymä koulusta työelämään onnistuu. Turun Vasemmistoliitto esittää viittä konkreettista toimenpidettä, joilla kaupungin nuorisotyöllisyys saadaan nousuun.

Vasemmistoliitto esittää, että Turku ottaa käyttöön paikallisen nuorisotakuun. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle olisi tarjottava kolmen kuukauden sisällä työ- tai harjoittelupaikka tai palkkatuettu paikka kaupungin organisaatiossa tai yhteistyössä paikallisten työnantajien kanssa.

Lisäksi järjestö vaatii, että Turku lisää kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Se edellyttää myös, että nuorten työllistymissetelien määrärahoja lisätään.

Järjestön mielestä palvelut on tuotava nuorten luo jalkautuvalla nuorisotyöllä, kohtaamispaikoilla ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Jokaiselle nuorelle nimettäisiin yhteyshenkilö, mikä varmistaisi, ettei yksikään nuori tipu järjestelmän ulkopuolelle.

Työllisyys-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut kootaan saumattomaksi kokonaisuudeksi: Nuorisotyöttömyys kytkeytyy usein mielenterveyden ja arjenhallinnan haasteisiin. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja uraohjauspalveluita tulee vahvistaa osana työllisyyspalveluita, ja yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa on varmistettava.

Ei vain talouskysymys

– Vaikka ensimmäinen työpaikka on vahva ja kannattava investointi kaupungin tulevaan veropohjaan, nuorisotyöllisyys ei ole vain talouskysymys, vasemmistoliitto painottaa.

– Se on kysymys osallisuudesta, tulevaisuudenuskosta ja kaupungin elinvoimasta. Turku on suuri työnantaja, merkittävä hankkija ja keskeinen elinkeinopoliittinen toimija. Siksi kaupungin on näytettävä esimerkkiä ja otettava aktiivinen rooli nuorten ensimmäisen työpaikan mahdollistajana.