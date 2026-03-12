EU:ssa väläytetään mahdollisuutta hyödyntää paremmin pakkasta kestäviä reagensseja erittäin kylmissä olosuhteissa.

Tämä käy ilmi komission vastauksessa europarlamentaarikoille Katri Kulmunille (kesk.) ja Merja Kyllönselle (vas.) heidän aiemmin jättämäänsä kirjalliseen kysymykseen niin sanotun AdBlue-järjestelmän ongelmista arktisissa oloissa.

AdBlue-järjestelmä on dieselautojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, joka vähentää päästöjä. Nykyinen EU-sääntely velvoittaa dieselajoneuvoja käyttämään sitä, mutta se on pohjoisessa ongelmallinen, koska se jäätyy kovilla pakkasilla ja rikkoo ajoneuvojen laitteistoja.

"Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella."

Suomalaismepit painottivatkin helmikuussa EU-komissiolle jättämässään kysymyksessä sitä. että tämä on ajanut dieselmoottorien käyttäjät kohtuuttomaan tilanteeseen Euroopan pohjoisilla alueilla.

Avaa mahdollisuuksia

Komission varapuheenjohtaja Stéphane Séjourné toteaa vastauksessaan, että EU:n lainsäädäntö ei edellytä nimenomaan AdBluen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden reagenssien hyödyntämisen. Komissio katsoo lisäksi, että Pohjoismaiden markkinavalvontaviranomaiset voisivat harkita kohdennettuja toimia, joilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat myös erittäin kylmissä olosuhteissa.

Kulmunin ja Kyllösen mukaan tämä avaa mahdollisuuden ottaa käyttöön paremmin pakkasta kestäviä ratkaisuja.

– On tärkeää, että komissio tunnistaa ongelman ja viestii nyt mahdollisuudesta käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta työ ei ole vielä valmis, Kulmuni ja Kyllönen toteavat yhteisessä tiedotteessaan tänään torstaina.

He toteavat, että AdBlue-järjestelmän kovilla pakkasilla jäätyvä neste voi rikkoa ajoneuvojen laitteistoja ja estää liikennöinnin.

– Ei voi olla niin, että pakkasen myötä bussit jäävät tien varteen, tavara ei liiku kauppaan tai karjalle ei saada ruokaa, he sanovat.

– Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Sääntelyn on toimittava koko EU:n alueella, myös arktisissa oloissa.

Työ jatkuu

Kyllönen ja Kulmuni aikovat jatkaa asian edistämistä EU-tasolla, jotta käytännössä toimivat ratkaisut voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. He ovat nostaneet AdBlue-järjestelmän ongelmia esiin komission suuntaan aktiivisesti ja järjestivät viime kuussa Euroopan parlamentissa aiheesta keskustelutilaisuuden yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Työ jatkuu ensi viikolla Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan koordinaattoreiden järjestämässä kuulemisessa, jossa komissiolta odotetaan tarkempia linjauksia siitä, miten AdBlue-järjestelmän ongelmiin aiotaan löytää käytännön ratkaisuja.