Helsinki teki tiistaina miljardipäätöksen, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti vanhusten hoivasta.

Vasemmistoliitto painotti palvelun laadun, valvonnan ja turvallisuuden lisäksi ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden ja heidän läheistensä kuulemista hoitopaikan valinnassa. Helsingissä palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotantona että ostopalveluina.

– Pitkällä tähtäimellä on tärkeää, että saamme lisättyä omaa tuotantoa, vasemmistoliiton Jenny Kasongo sanoo. Hän on asiaa käsitelleen lautakunnan varapuheenjohtaja.

– Näin vältämme yksityisen palveluiden hintojen mahdollista kallistumista. Myös ikäihmisten hoidon laatuun ja turvallisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota jatkossa. Ympäri Suomea kuolemantapauksia sekä läheltä piti -tilanteita on tapahtunut liian usein, Kasongo sanoo.

Miljardihankinta

Lautakunnan eilen tiistaina ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta tekemä päätös koskee seuraavaa kuutta vuotta ja sekä suomen- että ruotsinkielistä palvelua. Näiden lisäksi hankitaan myös palveluasumista psykogeriatrisille asiakkaille ja ikääntyneille päihdeongelmaisille asiakkaille.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 1,15 miljardia euroa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä painottaakin keskiviikkoaamuna lähettämässään tiedotteessa, että kyseessä on merkittävä hankinta, joka vaikuttaa siihen, millaista hoitoa helsinkiläisille ikääntyneille on saatavilla.

Ympäri Uuttamaata

Hankinta on laajennettu koskemaan koko Uudenmaan aluetta, mikä tarkoittaa, että helsinkiläisille ikääntyneille voidaan ostaa palveluita koko maakunnan alueelta. Tämä saattaa parantaa joidenkin ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta, mutta herättää vasemmistoliitossa huolta siitä, voiko se joidenkin palveluasumisen asiakkaiden kohdalla johtaa liian kaukana sijaitsevaan hoitopaikkaan.

– Ei ole kenenkään kannalta hyvä, jos ikääntyneet joutuvat liian kauaksi läheisistään. Lisäksi Helsingillä pitää olla riittävästi painetta järjestää tarvittava määrä palveluita oman kaupungin sisällä, lautakunnan jäsen Antti Kaajakari (vas.) sanoo.

– Valinnanvapaus ei tosiasiallisesti toteudu, jos esimerkiksi ruotsinkielisellä ikäihmisellä on valittavana jatko suomenkielisessä palvelussa tai muutto Raaseporiin. Jos näyttää, että asiakkaiden toiveet eivät toteudu, tulee hankinnan sisältöä tarkastella uudestaan.

Vanhusneuvostoa pitäisi kuulla

Lisäksi vasemmistoliitolle on ollut tärkeää, että vanhusneuvostoa kuullaan ja osallistetaan toiminnan kehittämisessä myös sopimuskauden aikana.

– Ikääntyneet ja muistisairaat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, ja siksi pidämme tärkeänä, että tällaiset asiat hoidetaan huolella, lautakunnan jäsen Alma Tuuva (vas.) arvioi.

Hän painottaa sitä, että vanhusneuvostoa olisi tärkeä kuulla jo valmisteluvaiheessa.

– Ikääntyneet eivät voi puolustaa oikeuksiaan menemällä lakkoon tai osoittamalla mieltä. On poliitikkojen tehtävä varmistaa, että ikääntyneiden näkökulma tulee huomioiduksi päätöksenteossa, Tuuva sanoo.