Ruisleivän voimalla. Sillä lohjalainen vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Matti Pajuoja on pystynyt osallistumaan kaikkiin kaupunginvaltuuston kokouksiin 40 vuoden ajan. Poissaoloja on nolla.

– Hallitsen Suomen ennätystä, Paju­oja toteaa ja myöntää joskus menneensä kokoukseen nuhaisena.

40 vuotta tuli täyteen joulukuussa. Muutenkin vuosi 2025 oli Pajuojalle juhlien vuosi. Hän täytti 80 ja on ollut ensin SKDL:n ja sitten vasemmistoliiton jäsen 65 vuotta.

Matti Pajuoja ei ole ollut kertaakaan pois valtuuston kokouksesta 40 vuoden valtuutetun urallaan.

– En ole missään vain vähän aikaa, hän sanoo.

Paperitehtaalla paperikoneen hoitajana 40 vuotta, kuusi kuukautta ja 18 päivää, josta pääluottamusmiehenä yli 30 vuotta. Naimisissa 57 vuotta. Länsi-Uudenmaan Säästöpankin hallinnossa 30 vuotta, Tradekan hallinnossa yli 30 vuotta. Kunnallisneuvoksen arvon hän sai runsas kymmenen vuotta sitten, vuonna 2014.

Kun aloitettiin numeroilla, niin jatketaan vielä vähän: Vasemmistoliiton valtuustoryhmää hän on johtanut yli 20 vuotta. Hän on ollut kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistossa ja kaikissa lautakunnissa paitsi tarkastuslautakunnassa.

Pajuoja näkyy ja kuuluu Lohjalla.

– Tykkään politiikasta ja ihmisten asioiden hoitamisesta. Tori on lempipaikkani, siellä juttelen kaupunkilaisten kanssa.

Hän sanoo olevansa poikkeuksellinen ihminen.

– En hyväksy aina kaikkia puolueen päätöksiä. Käytän omia aivojani ja tuon julki kantani. Mutta kun puolueessa päätetään jotain demokraattisesti, en hyökkää sitä vastaan.

Tämmöinen asia viime ajoilta on ollut esimerkiksi se, että Pajuojan mielestä Suomen itärajalle tarvitaan miinoja.

– Mutta en minä menneitä kaivele, hän lupaa.

Luonteensa takia hän kuitenkin on jättänyt pyrkimättä puolueen johto­tehtäviin.

– Pyydetty on, hän sanoo.

Paikallispolitiikka sopii hänelle hyvin.

– Kyllä. Viime vuodet olen keskittynyt kahteen tärkeään asiaan, kaavoitukseen ja yhtiöihin. Omasta mielestäni ymmärrän taloutta aika hyvin.

Talousosaaminen on hänestä usein vasemmistolaisten heikko kohta.

– Sitä pitäisi ymmärtää paremmin. Jos kysytään esimerkiksi ehdokkailta, mikä on yhtiön tase, veikkaan, että harva tietää.

Kaavoitus puolestaan ratkaisee monia asioita.

– Ajan Lohjalle työpaikka-alueita, joille pitäisi mielellään tulla korkean teknologian työpaikkoja ja sitä myöten verotuloja. Niitä uupuu, kun teollisuutta on lähtenyt pois. Siksi kaavoitus on tärkeää.

Ja Länsirata! Sitä Pajuoja kannattaa.

– Kaupunki lähtee kovaan nousuun sen myötä, hän lupaa.

– Meiltä käy noin 4 500 ihmistä pääkaupunkiseudulla töissä. Kun Lohjalta pääsee junaan, se on aitoa vihreyttä.

Pajuojalla on yksi puute.

– Se on kielitaidon puute. En ehtinyt nuorena opiskella kieliä. Siitä olen vähän kärsinyt.

Mutta se ei ole haitannut Lohjalla.

– Lohjalla liikkuessa näen kätteni töitä paljon, vaikka pitää muistaa, ettei niitä yksin saa aikaan.

Pajuoja onkin neuvottelija.

– Teen yhteistyötä yli puoluerajojen valtuustossa, hän kuvailee.

– Neuvottelemisesta ei tule mitään, jos ensimmäisenä näyttää jäsenkirjaa. Silloin ei saa mitään. Pitää olla neuvottelutaitoa, pitää osata luovia.

Aina hankkeet eivät onnistu. Muutama vuosi sitten Pajuoja oli mukana tekemässä kansalaisaloitetta, jolla omaishoidon palkkio olisi vapautettu verotuksesta.

– Koin pettymyksen, kun omaishoitajien liittokaan ei lähtenyt mukaan. Selittivät kaikenlaista. Toki kannatan verottamista yleensä, mutta tässä tapauksessa verosta vapauttaminen tuottaisi yhteiskunnalle ja kunnille, hän sanoo.

Pajuoja haluaa kertoa vielä, keitä arvostaa.

– Niitä on kolme: jumala, presidentti ja Li Andersson, sanoo mies, joka ei kuulu kirkkoon.

– En arvostele ketään puheenjohtajaa, mutta ylivoimainen suosikkiani on Li ja toisena tulee Kalevi Kivistö. He ovat johtaneet puoluetta tiedolla ja taidol­lakin. Mutta tiedolla ensisijaisesti.