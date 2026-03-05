Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho on huolissaan Suomen suhtautumisesta ydinaseisiin. Yrttiaho muistuttaa tiedotteessaan torstaina siitä, että hän on toistuvasti vaatinut eduskunnassa Suomen ydinasepolitiikkaa ja valtiojohdon suunnitelmia päivänvaloon saamatta kysymyksiinsä ainoatakaan vastausta.

Yrttiahon huolen nostaa nyt esiin se, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus esittää Suomen ydinasekiellon purkamista. Hallitus tiedottaa tänään ydinaseita koskevaan lainsäädäntöön kaavailluista muutoksista kello 18 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Ydinaseet on kielletty Suomen ydinenergialain neljännessä pykälässä.

ILMOITUS ILMOITUS

"Useat merkit ovat viitanneet ydinasekiellon purkamiseen."

– Suomen hakiessa Natoon kaikki ydinaseita koskevat kriittiset varaumat jätettiin tekemättä toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Se ei luvannut hyvää, Yrttiaho sanoo.

Vastaukset jääneet saamatta

Yrttiaho huomauttaa, että myöskään Yhdysvaltojen kanssa solmittuun sotilaallista yhteistyötä koskevaan DCA-sopimukseen ei tehty ydinaseita koskevia varaumia.

– Olen kysynyt eduskunnassa pääministeriltä, ulkoministeriltä ja puolustusministeriltä lukemattomia kertoja, aikooko Suomi sallia ydinaseet alueellaan ja millaisia keskusteluja liittolaismaiden kanssa käydään, mikä on Suomen politiikka ydinaseiden suhteen, hän sanoo.

– Useat merkit, kuten valtiojohdon toistuvat myötämieliset lausunnot julkisuudessa, ovat viitanneet ydinasekiellon purkamiseen. En ole kuitenkaan eduskunnassa saanut yhtä ainoaa vastausta kysymyksiini.

Suomesta ydiniskujen kohde

Yrttiaho kritisoi myös sitä, että nykyisen eduskunnan kansanedustajat eivät juuri ole pyrkineet selvittämään hallituksen suunnitelmia ydinasepolitiikkaa koskien.

– Peiliin on syytä katsoa. Naiivi usko Yhdysvaltain takaamaan niin sanottuun Naton ydinpelotteeseen on saanut elää kyseenalaistamatta. Tämä asenne on ulottunut myös mediaan, hän sanoo.

– Koko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnanmuutos on ollut karmeaa kansanvallan mitätöimistä Nato-jäsenyyshakemuksesta alkaen. Kriittinen julkinen keskustelu kuuluu demokratiaan, mutta medialtakin tämä on militaristisen uhon keskellä unohtunut. Kriittiset äänet on leimattu jopa epäisänmaallisiksi.

Hän toteaa, että nyt eduskuntaryhmät ja valtaosa kansanedustajista yllätetään vakavassa asiassa.

– Ydinaseiden salliminen Suomessa tarkoittaisi eskalaatiota Itämeren ja Arktisen alueella. Sillä olisi vaikutus myös paljon laajemmin nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

– Mikäli varmuutta Suomesta ydinaseettomana alueena ei ole, tulee Suomesta mahdollinen ensi-iskujen kohde suurvaltojen konfliktissa. Mitään vaarallisempaa ei voi tässä tilanteessa edes kuvitella kuin ydinasekiellon purkaminen.