Valtakunnansovittelija selvittää tänään, onko ammattiliitto JHL:n lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla vielä vältettävissä. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL antanut lakkovaroituksen kolmipäiväisestä lakosta Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä. Lakon on määrä alkaa huomenna tiistaina.

Muut ammattiliitot eli muiden muassa SuPer, Tehy, Erto hyväksyivät perjantaina syntyneen neuvottelutuloksen.

JHL ilmoitti myöhään perjantai-iltana tilannetta edustajistonsa käsiteltyä tilannetta, että sen ei ollut mahdollista allekirjoittaa neuvottelutulosta ja sen lakkovaroitukset tälle ja ensi viikolle ovat yhä voimassa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan noin 72 000 työntekijästä vain pieni osa on JHL:n jäseniä.

JHL on antanut lakkovaroituksen myös ensi viikolle. Lakko alkaisi 10. maaliskuuta ja kestäisi kolme vuorokautta.