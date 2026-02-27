Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta vetämään pois eduskunnasta esityksensä perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien laillistamisesta. Hän on asiaa käsittelevän eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

– Oikeistohallitus on helpottamassa määräaikaisten työsopimuksien ketjuttamista, vaikka se lupasi rajoittaa niitä, Koskela ihmettelee tiedotteessan tänään perjantaina.

Hän muistuttaa siitä, että esitys on arvioitu valmistellun surkeasti.

ILMOITUS ILMOITUS

"Esitys heikentäisi erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa."

– Esitys heikentäisi erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa vielä enemmän kuin mikä todennäköisesti oli tarkoituksena, Koskela sanoo.

Hän toteaa myös, että työoikeuden asiantuntijoiden mukaan lakiesitys helpottaa määräaikaisten sopimuksien ketjuttamista, vaikka hallitus väittää esityksen rajoittavan niitä. Peräkkäisten ilman perusteltua syytä tehtyjen määräaikaisuuksien määrä on esityksessä rajattu kolmeen, mutta työnantaja voisi sen mukaan kuitenkin käyttää ketjutuksessa niiden rinnalla sijaisuuksia ja muita perustellusta syystä tehtyjä määräaikaisuuksia.

– Jos hallituksen esitys etenee tällaisenaan, vakituisten työsuhteiden määrä vähenee ja yhä useampi työntekijä joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa ja kitkuttelemaan määräaikaisuudesta toiseen, Koskela sanoo.

– On irvokasta, että kokoomus mainostaa julkisuudessa puuttuvansa raskaus- ja perhevapaasyrjintään, kun se tosiasiallisesti nostaa syrjinnän riskiä merkittävästi. Vähintä mitä hallitus voisi tehdä, olisi vetää esitys takaisin valmisteluun, jotta sen räikeimmät epäkohdat voitaisiin vielä korjata.