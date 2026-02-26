Helsinki on ottanut tavoitteekseen puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat kaupungin ruokapalveluissa viime vuoden tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liha ja maito korvataan kasvipohjaisella ruoalla.

Kaupunginvaltuusto päätti asiasta keskiviikkona vasemmistoliiton valtuutetun Mai Kivelän Puolet parempaa -aloitteen pohjalta.

– Mielettömän hieno päätös! Helsinki kantaa vastuuta ilmastokestävästä tulevaisuudesta, eläinten hyvinvoinnista ja lasten oikeuksista, Kivelä iloitsee.

ILMOITUS ILMOITUS

"Mielettömän hieno päätös!"

– Valitsemalla puolet parempaa ruokahankinnoissamme vähennämme Helsingin kaupungin elintarvikehankintojen päästöjä ja negatiivista luontovaikutusta merkittävästi, vaikutamme positiivisesti eläinten asemaan ja puolustamme lasten oikeutta kestävään tulevaisuuteen.”

Kivelä toteaa, että myös kaupungin rahankäytön kannalta ratkaisu on hyvä.

– Ei ole myöskään järkevää rahankäyttöä, jos kaupunki yhdellä kädellä kiihdyttää ekokriisiä, jota sitten toisilla rahoilla yritetään hillitä. Tämä on hyvä päätös myös järkevän taloudenpidon kannalta, hän sanoo.

Valtuustoryhmä painottaa sitä, että muutoksessa uusien ruokien soveltuvuuden varmistaminen eri ryhmille, kuten ikääntyneille ja koululaisille, on erityisen tärkeää. Päätös ei koske ruokajuomia. Niissä maitotuotteet ovat yhä valittavissa.

Muutoksessa noudatetaan uusia ravitsemussuosituksia sekä pyritään turvaaman ruuan maistuvuus. Prosessoitu liha on uusimmissa ravitsemussuosituksissa todettu vaikutuksiltaan syöpävaaralliseksi ja suositusten mukaisesti prosessoitua lihaa tulisi käyttää mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

Hybridi- eli yhdistelmäruokia, joissa lihaa korvataan vähitellen kasviproteiinilla, lisätään ruokalistoille asteittain.