Neuvottelujärjestö Sote ry: jäseniä olevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy antoivat tänään maanantaina uuden lakkovaroituksen. Se koskee noin 50 työpaikkaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Lakko alkaa 10. maaliskuuta ja kestää kolme päivää.

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL antoi yksityiselle sosiaalipalvelualalle uuden lakkovaroituksen samaan ajankohtaan. Se koskee yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävää työtä.

Liittojen jäsenet lakkoilivat jo viime viikolla. Uudella lakolla ne pyrkivät vauhdittamaan työriidan ratkaisua, koska valtakunnansovittelijan pöydässä ei edistytty viime perjantaina.

"Olimme työnantajaliiton ratkaisuun pettyneitä."

– Palkkaeroa yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee kaventaa. Eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankohdennuksia, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

JHL:ltä kolmas lakkovaroitus

JHL on lakkovaroitus jo kolmas yksityiselle sosiaalialalle tällä erää.

JHL:n tiedotteessa arvioidaan tänään maanantaina, että neuvottelut polkevat paikallaan, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät tekevät vaativaa ja vastuullista työtä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hyväksi. Emme hyväksy sitä, että työn arvoa vähätellään palkkauksessa ja työehdoissa. Lakko on viimesijainen mutta välttämätön keino turvata yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden oikeudet ja palveluiden laatu, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

JHL:n aiemmin julistama toinen lakkoaalto on ensi viikolla 3.–5.3.2026.

Pettyneitä työnantajapuolen ratkaisuun

Neuvotteluja käyty pian neljä kuukautta eli viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.

Työnantajaliitto Hali ry hylkäsi aiemmin valtakunnansovittelijan 14.2. alalle antaman sovintoehdotuksen. Sote ry olisi ollut ratkaisun valmis hyväksymään, vaikka ratkaisu ei helppo ollutkaan.

– Olimme työnantajaliiton ratkaisuun pettyneitä, sillä sovintoehdotus oli näkemyksemme mukaan kokonaisuutena kuitenkin kohtuullinen työntekijöille sekä työnantajille. Olisi aika toimia vastuullisesti ja saada vihdoin aikaan ratkaisu alalle. Alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet, Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola toteaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi joulukuun lopussa.

50 kohdetta

Sote ry:n osalta lakon kohteena on noin 50 Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikkaa eri puolilla ympäri Suomea paitsi Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joihin viime viikon kolmen päivän lakko kohdistui.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki SuPerin, Tehyn, Erton jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Liitot muistuttavat siitä, että työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Myös aiemmin julistetut hakusaarto ja vuoronvaihtokielto jatkuvat.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää sosiaalialan palveluyksiköissä kuten yksityisissä vanhusten palvelutaloissa, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköissä, kotipalvelussa, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköissä sekä ensi- ja turvakodeissa.