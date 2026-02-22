Vuodenvaihde voimisti väkivallan kierrettä Sudanissa, jossa sisällissota oli tuolloin riehunut jo lähes tuhat päivää.

Paramilitaristit (RSF) jatkavat etenemistään Länsi- ja Etelä-Sudanissa samalla kun Sudanin asevoimat (SAF) tiukentavat otettaan idässä ja pääkaupungissa. Tuhannet siviilit ovat paenneet väkivaltaa, humanitaarisen avun pääsy alueille on rajoittunut, eikä suurin osa siviileistä saa edes välttämättömiä peruspalveluja.

International Rescue Committee IRC:n vuotuinen Emergency Watchlist -raportti kuvailee tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi sekä maailman pahimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi pakolaiskriisiksi.

– Tämä kriisi on täysin ihmisen aiheuttama. Sota on tuhonnut elinkeinot, ajanut miljoonia kodeistaan ja estänyt elintärkeän avun pääsyn sitä tarvitsevien luo, sanoo IRC:n Sudanin-maajohtaja Eatizaz Yousif.

IRC:n arvioiden mukaan noin 150 000 sudanilaista siviiliä kuoli vuonna 2025. Luvun odotetaan kasvavan vuonna 2026 konfliktin kiihtyessä ja avustusjärjestelmän romahdettua. .

Vuodenvaihteen iskut ajoivat tuhansia pakoon

Vuoden 2026 ensimmäinen viikko oli erityisen levoton. Tammikuun ensimmäisten kolmen päivän aikana Dillingissä, Etelä-Kordofanissa useat lennokki-iskut tappoivat tai haavoittivat lukuisia siviilejä.

Tammikuun 3. päivänä lennokki-iskut osuivat torille ja terveysklinikalle Al Zurgin ja Ghurairin kylissä Pohjois-Darfurissa, jota YK on kuvannut Sudanin nälkäkriisin keskipisteeksi. Iskut aiheuttivat mittavaa tuhoa. Samana päivänä kaksi lennokki-iskua Kulbusin alueella Länsi-Darfurissa karkotti yli 600 siviiliä kodeistaan.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n lukujen mukaan yli 1 000 siviiliä joutui pakenemaan kodeistaan ja siirtymään Etelä-Kordofaniin väkivallan vuoksi vuodenvaihteen molemmin puolin. Loppiaisena raa’at yhteenotot pakottivat yli 2 000 siviiliä pakenemaan Pohjois-Kordofanista yhden ainoan päivän aikana.

Pohjois-Darfuriin paenneiden siviilien olosuhteet ovat äärimmäisen vaikeat. IRC korostaa peruspalvelujen laajaa puutetta. Noin 400 000 El Fasherista paennutta perhettä on saapunut Tawilaan, mikä on ylittänyt alueen jo ennestään kuormittuneen humanitaarisen kapasiteetin. Monet elävät tilapäissuojissa ilman riittävää ruokaa, puhdasta vettä tai terveydenhuoltoa. IRC raportoi myös yli 170 pienestä lapsesta Tawilassa, jotka ovat joutuneet eroon perheistään.

– Pienet lapset saapuvat yksin, ilman tietoa perheensä olinpaikasta tai kohtalosta. Näky on sydäntäsärkevä. Raportit ja satelliittikuvat vahvistavat, etteivät ihmiset pysty pakenemaan El Fasherista turvallisiin paikkoihin kuten Tawilaan. He ovat loukussa, pidätettyinä tai muussa vaarassa, sanoo IRC:n Darfurin kriisin johtaja Arjan Hehenkamp.

Lapset kriisin keskiössä

Unicefin Um Barun alueella Pohjois-Darfurissa toteuttama ruokaturva-arvio osoittaa, että 53 prosenttia lähes 500 seulotusta lapsesta kärsii akuutista aliravitsemuksesta. Monet heistä ovat alle viisivuotiaita. Kahdeksantoista prosenttia lapsista kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, joka voi hoitamattomana johtaa kuolemaan muutamassa viikossa.

– Kun aliravitsemus saavuttaa tämän tason, aika on kriittisin tekijä. Um Barun lapset taistelevat hengestään ja tarvitsevat välitöntä apua. Jokainen päivä ilman turvallista pääsyä avun piiriin lisää riskiä siitä, että lapset heikkenevät entisestään ja kuolevat. Kaikki tämä olisi täysin ehkäistävissä, sanoi UNICEFin toiminnanjohtaja Catherine Russell.

Arvioiden mukaan lähes puolet väestöstä kärsii vakavasta ruokaturvattomuudesta. Yli 3,7 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta sekä raskaana olevat ja imettävät naiset tarvitsevat kiireellistä hoitoa akuuttiin aliravitsemukseen. Marraskuussa El Fasherissa ja Kaduglissa julistettiin virallisesti nälänhätä. Arvioiden mukaan se voi levitä jopa 20 alueelle Darfurissa ja Kordofanissa.

Avustustoimia käynnistetään sodan keskellä

Joulukuun lopulla YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ilmoitti laajamittaisesta siemenjakelukampanjasta, jonka tavoitteena on tukea Sudanin syvenevää ravitsemus- ja nälkäkriisiä talvikaudella 2026.

Marraskuussa Khartumissa käynnistetyn kampanjan tarkoituksena on vahvistaa ja elvyttää paikallista elintarviketuotantoa. FAO pyrkii tavoittamaan yli 134 000 kotitaloutta eli noin 670 000 ihmistä kymmenellä alueella.

Kohdennetut kotitaloudet saavat erilaisia siemeniä vihannesten, kuten kesäkurpitsan ja tomaatin viljelyyn. Kampanjan tavoitteena on monipuolistaa ja parantaa kotitalouksien ravitsemusta ja elvyttää toimeentulomahdollisuuksia. Noin 80 prosenttia Sudanin väestöstä on riippuvainen maataloudesta ruoan ja tulojen lähteenä.

Lisäksi YK ja sen kumppanit työskentelevät Khartumissa vahvistaakseen haavoittuvassa asemassa olevien siviilien suojelemista. YK:n kehitysohjelma UNDP siivoaa raunioita, jakaa lääkkeitä, luo lyhytaikaisia työmahdollisuuksia ja tarjoaa psykologista tukea.

Joulukuun lopulla UNDP ja YK:n pääsihteerin rauhanrakennusrahasto PBF käynnistivät yhdessä Unicefin kanssa Kassalan ja Punaisenmeren alueilla kampanjan, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa, sosiaalista kanssakäymistä, nuorten osallistumista, oikeudenmukaista hallintoa ja kestäviä toimeentuloja.

– Työni tuntuu merkitykselliseltä kun näen nuorten kuuntelevan, tekevän kysymyksiä ja uskovan rauhaan. Kyse ei ole vain tietoisuuden lisäämisestä, vaan luottamuksen palauttamisesta ja yhteisöjemme jälleenrakentamisesta, sanoo Kaduglista kotoisin oleva nuorisolähettiläs Khawla.