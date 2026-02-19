Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on muuttamassa kotoutumiskoulutuslakia niin, että vapaan sivistystyön kielikoulutustehtävä ja siten opistojen laaja koulutuskapasiteetti ja sen rahoitus poistettaisiin kertaheitolla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kritisoikin tämän vuoksi hallitusta kotoutumisen rapauttamisesta.

– Vaikuttaa siltä, että hallituksen tavoitteena on rapauttaa kotoutumisen palvelut ja syyttää kotoutumisen epäonnistumisesta yksilöä. Tämä resepti toimii, jos tavoitteena on lisätä yhteiskunnallisia ongelmia ja rasistisia asenteita, Lohikoski sanoo tiedotteessaan tänään torstaina.

"Samalla avataan ovi merkittäville uusille leikkauksille ja irtisanomisille vapaan sivistystyön kentällä."

Lohikoski muistuttaa siitä, että kotoutumislain uudistus on saanut kovaa kritiikkiä lausuntokierroksella vapaan sivistystyön kentältä. Hän toteaa myös, että kansanopistot, kansalaisopistot ja kesäyliopistot ovat usein paikanneet myös kotouttamisen piirissä sellaisia opetustarpeita, joita työvoimapalveluista ei olla voitu kattaa. Opiskelijoilla voi olla puutteita koulutuksessa tai he voivat olla jopa luku- ja kirjoitustaidottomia.

– Kuntien niskaan ollaan sysäämässä jälleen yksi palvelukokonaisuus samalla, kun hallitus on runnonut kuntien rahoitusta leikkauksella toisensa perään, Lohikoski arvioi.

– Toimivaa osuutta järjestelmästä ollaan tuhoamassa ja samalla avataan ovi merkittäville uusille leikkauksille ja irtisanomisille vapaan sivistystyön kentällä.

Lohikosken mielestä kotoutumiskoulutuksen järjestämisvastuu ja sen rahoitus on kokonaisuudessaan siirrettävä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hän uskoo, että siirrolla koulutuksen laatu pystyttäisiin takaamaan nykyistä paremmin. Lisäksi hän luopuisi aikaa vievästä kilpailutuksesta.

– Kotoutumiskoulutus ei ole pelkkä työllisyystoimi, vaan keskeinen osa koulutuspolitiikkaa, Lohikoski sanoo.