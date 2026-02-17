Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvostelee Orpon hallituksen ilmastostrategiaa lohduttoman huonoksi.

Kivelä piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli hallituksen ilmasto- ja energiastrategian selontekoa tänään tiistaina.

Kivelä muistuttaa siitä, että ilmastokriisin estäminen on edelleen hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Hänen mukaansa Suomen ilmastopolitiikka on kuitenkin romahtanut kokoomuksen johdolla. Nyt hallitus yrittää epätoivoisesti lakaista koko sotkun maton alle.

"Metsäteollisuuden annetaan lintsata yhteisistä ilmastotalkoista."

– Hallituksen on ryhdyttävä kantamaan vastuuta ilmastopolitiikasta! On aika lopettaa tämä ponneton ilmastopoliittinen esitys, jonka kulmakiviä ovat olleet epätodennäköisyyksiin tuudittautuminen, numeroilla kikkailu ja aktiivinen harhaanjohtaminen, Kivelä sanoo.

Aikataulusta on pudottu

Kivelän mukaan hallituksen ilmastostrategia on lohduttoman huono: se ei tuo mitään aidosti uusia toimia ilmastopolitiikan ongelmien ratkaisemiseksi.

Hän toteaa, että tärkeimmät toimet loistavat edelleen poissaolollaan. Hallituksen esittämä toimenpidepaketti ei ole aikataulussa eikä vastaa niihin tavoitteisiin, joihin Suomi on ilmastolaissa ja EU-tasolla sitoutunut.

– Hallitus ei edes yritä uskottavasti esittää tavoittelevansa päästövähennyssitoumuksiamme. Kysyn hallitukselta: missä ovat ne toimet, joilla päästövähennyskuilu kurotaan umpeen? Vai sanoudutteko julkisesti irti lakiin kirjatusta ilmastotavoitteestamme, Kivelä kysyy.

Metsäteollisuus häpeäpilkkuna

Kivelä arvioi, että oikeistohallituksen ilmastopolitiikan suurimpia häpeäpilkkuja on täysi toimettomuus maankäyttösektorilla. Hän muistuttaa siitä, että maankäyttösektorin asema on ilmaston kannalta kriittinen, mutta siitä huolimatta hallitus pitää kiinni siitä, ettei metsien käyttöä rajoiteta.

– Kun muut teollisuudenalat kantavat vastuunsa, metsäteollisuuden annetaan lintsata yhteisistä ilmastotalkoista, hän sanoo.

– Onko tällainen tilanne hallituksen mielestä hyväksyttävä? Ja onko hallituksesta hyväksyttävää, että muut toimijat ja kansalaisyhteiskunta joutuvat maksamaan tästä vapaamatkustamisesta koituvan hinnan?

Hän muistuttaa tutkijoiden todenneen, että hakkuiden hillitseminen on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kivelä vaatiikin hallitusta tekemään nyt valintoja tosiasioihin pohjautuen.

– Haluan kuulla hallitukselta, kumpi on sille tärkeämpi linjaus, Ilmastolain tavoitteet vai se, ettei metsien käyttöä rajoiteta? Koska tilanne on tämä, molemmista ei voi pitää kiinni.