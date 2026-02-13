Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen?

– Tällä viikolla on eduskunnassa puhututtanut moni tärkeä asia. Keskustelua on käyty muun muassa surkeasta taloustilanteesta ja joukkotyöttömyydestä, hyvinvointialueiden talousahdingosta ja hankintalain uudistuksesta.

– Yhden tärkeimmän asian nimeäminen on siis vaikeaa, mutta nostan nyt tärkeimmäksi hyvinvointialueen vaikean taloustilanteen.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme esittäneet jo parin vuoden ajan, että hyvinvointialueille pitäisi antaa lisäaikaa alijäämien kattamiseksi eli antaa lisäaikaa talouden tasapainottamiselle, jotta kovilta leikkauksilta vältyttäisiin. Hallitus ei ole ottanut vaatimusta kuuleviin korviinsa, vaan on sen sijaan askarrellut erilaisia leikkauksia hyvinvointialueiden talouteen.

– Nyt vihdoin eduskunta on saanut hallitukselta esityksen alijäämien kattamisajan pidentämiseksi, jonka käsittely alkoi tällä viikolla. Hallituksen esitys on kuitenkin riittämätön suhteessa hyvinvointialueiden vaikeaan tilanteeseen.

– Vasemmistoliitto on myös esittänyt muita korjauksia hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja leikkausten perumista suomalaisten lakisääteisten palveluiden ja oikeuksien turvaamiseksi.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Hyvinvointialueiden vaikea tilanne näkyy työssäni valtiovarainvaliokunnassa, sillä sote-menot ovat valtiolle iso menokohde. Ikääntyminen nostaa väistämättä sote-kuluja, joka haastaa julkista taloutta.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hankintalain uudistus on äärettömän huono ja kalliiksi tuleva lakiesitys, joka ei ole saanut tarpeeksi huomiota. ’

– Läpi mennessään se tulee nostamaan kuntien ja hyvinvointialueiden kustannuksia ja vaikeuttamaan yhteistyöstä. On vaikea keksiä huonompaa esitystä aikana, jolloin kustannustehokkuuden ja yhteistyön luulisi olevan tavoite.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Kulttuuria kai se on ruumiin kulttuurikin ja tällä viikolla katson talvi-olympialaisia telkkarista ja ehkä yritän ehtiä itsekin pyörähtää ladulla!

