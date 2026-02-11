Vasemmistonaiset arvioi alkuvuodesta eduskunnassa ilmi tulleet eduskunta-avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot.

Vasemmistoliiton naisjärjestö muistuttaa tiedotteessaan tänään keskiviikkona, että työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa, ja työnantajalla on niin velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää kuin kantaa päävastuu häirintään puuttumisessa.

Vihapuhe ei ole laissa

Järjestö nostaa esiin myös vihapuheen. Se toteaa, että politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojata vihapuheelta lailla. Uhrin sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.

ILMOITUS ILMOITUS

"Poliisilla tulisi olla mahdollisuus selvittää henkilöt anonyymien tilien takana."

– Naiset ja etenkin vähemmistöihin kuuluvat poliittisesti aktiiviset naiset kohtaavat suuren määrän törkyä, Vasemmistonaisten puhenainen Gashaw Bibani sanoo.

– Erityisesti jos he puhuvat naisten oikeuksista tai antirasistisista teemoista. Vähätteleviä, halventavia ja hyökkääviä puheenvuoroja sekä viestejä saattaa tulla satoja päivässä.

Uhka demokratialle

Vasemmistonaiset muistuttaa, että politiikassa toimivien naisten kohtaama seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut vihapuhe ovat uhka naisten demokraattisten oikeuksien toteutumiselle.

Se toteaa, että naispoliitikot joutuvat kohtaamaan seksismiä ja vihapuhetta erityisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi seksuaalista häirintää, halventavaa puhetta ja rasismia joutuu kohtaamaan myös esimerkiksi kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa.

Järjestön mukaan vihapuhe ja poliittinen keskusteluilmapiiri luovat tilanteen, jossa rasismi ja seksismi ovat arkipäivää ja vaikuttavat naisten poliittiseen osallistumiseen.

– Olen erittäin huolissani rasistisen ja naisvihamielisen puheen vaikutuksesta naisten intoon lähteä mukaan politiikkaan, Bibani sanoo.

– Ensi vuoden keväällä käymme Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeät eduskuntavaalit ja tarvitsemme ehdolle ihmisiä kaikista sukupuolista ja taustoista. Demokratia ei toteudu täysimääräisesti, ellei jokainen voi osallistua turvallisesti ja yhdenvertaisesti.

Poliisin pitäisi puuttua

Vasemmistonaiset huomauttaa, että poliisin puuttumattomuus häirintätapauksiin on hyvin ongelmallista.

– Jos ei ole puuttumisen rakenteita niin rangaistukset tai niiden koventaminen menettävät merkityksensä. Merkittävä osa vihapuheesta ja häirinnästä tapahtuu anonyymina. Poliisilla tulisi olla mahdollisuus selvittää henkilöt anonyymien tilien takana, se toteaa tiedotteessaan.

Vasemmistonaiset vaatii, että rasistinen vihapuhe kriminalisoidaan. Päättäjien tulee edellyttää somealustoilta puuttumista alustoilla esiintyvään vihapuheeseen ja seksuaaliseen häirintään. Lisäksi kunnille sekä hyvinvointialueille tulee laatia selkeät ja velvoittavat ohjeet, miten puuttua esille tulleisiin häirintätapauksiin.