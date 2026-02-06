Mikä politiikan asioita odotat alkavalta istuntokaudelta, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän riihimäkeläinen puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen? Miksi?
– Valitettavasti eduskunnassa käsitellään tälläkin istuntokaudella monia tavallisten kansalaisten asemaa heikentäviä lakiesityksiä. Näistä voisi mainita esimerkiksi perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien sallimisen sekä sote-rahoitukseen, vanhuspalveluihin ja sosiaalipalveluihin kohdistuvat leikkaukset.
– Oikeistohallituksen leikkauspolitiikan vastustamisen lisäksi pyrimme tietysti tuomaan omia avauksiamme ja rakentamaan selkeää vaihtoehtoa oikeistohallituksen linjalle.
"Köyhyys ja asunnottomuus ovat jo ennestään kasvussa."
Miten vasemmistoliitto suhtautuu näihin asioihin?
– Olemme kaikista eduskuntapuolueista johdonmukaisimmin vastustaneet työntekijöiden aseman heikennyksiä sekä palveluihin ja sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Tällä linjalla aiomme jatkaa.
Minkä asian odotat vaikuttavan eniten omaan työhösi?
– Sote-valiokunnan jäsenenä hallituksen kaavailemat heikennykset vanhuspalveluihin, sosiaalipalveluihin sekä soten rahoitukseen yleisesti tulevat varmasti aiheuttamaan kovimmat väännöt.
Mitä pelkäät tiedotusvälineiden jättävän huomiotta?
– Helmikuun alussa voimaan tulleiden toimeentulotuen leikkauksien vaikutukset ovat karmivia, ja leikkauksien kohteeksi joutuvien ihmisten ääni ei välttämättä voimakkaimmin kuulu mediassa.
– Toivoisin, että media kiinnittäisi asiaan huomiota tilanteessa, jossa köyhyys ja asunnottomuus ovat jo ennestään kasvussa.
Mikä on talven kohokohta kulttuurin saralla?
– Oulu toimii tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkina yhdessä Slovakian Trenčínin kanssa. Toivon, että löydän aikaa ja mahdollisuuden matkustaa Ouluun tutustumaan kulttuuritarjontaan.
– Etenkin minua kiinnostaa Tallinnan Fotografiska -näyttelyyn. Play – Fotografiska Tallinn x Oulu2026 -ryhmänäyttely ammentaa inspiraationsa vuoden teemasta, kulttuuri – ilmastonmuutos.
– Ouluun pääsee Helsingistä kätevästi uudella, nopealla Pendolino Plus -junalla.
Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta. Nyt valtiopäivien vasta avauduttua aloitamme ryhmänjohtajan arvioilla.