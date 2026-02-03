Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pitää Metsähallituksen aietta hakata luonnonmetsiä katastrofaalisena.

Kivelä jätti eduskunnassa yhdessä muiden vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista valtion luonnonmetsissä. Ympäristöjärjestöt kertoivat viime viikolla Metsähallituksen aikeista hakata ainakin 70 luonnonmetsää eri puolilta Suomea.

– Luonnonmetsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä, suorastaan kansallisaarre. Tätä aarretta hallitus on nyt uhraamassa Metsähallituksen kohtuuttomille tuottotavoitteille, Kivelä sanoo maanantaina lähettämässään tiedotteessa.

"Valtion maat ovat kaikkien suomalaisten yhteisiä."

Tieteenvastaiset kriteerit

Hakkuut on mahdollista toteuttaa hallituksen aiemmin laatimien, niin kutsuttujen vanhojen metsien suojelukriteerien varjolla.

– Hallituksen laatimat “suojelukriteerit” ovat tieteenvastaiset, Kivelä painottaa.

– Ne asettivat metsien suojelukynnyksen tarkoituksella niin korkealle, ettei suojeltavia metsiä käytännössä jäänyt jäljelle juuri lainkaan.

Tosiasiassa Suomessa on kartoitettu vanhoja ja luonnontilaisia metsiä noin 700 000 hehtaaria. Nämä ovat nyt kaikki vaarassa.

Yhteiset metsät

Kivelä huomauttaa, että Metsähallituksen suunnittelemat hakkuut eivät ole linjassa EU:n biodiversiteettistrategiassa ja metsäkatoasetuksessa linjattujen velvoitteiden kanssa.

– Kysynkin nyt hallitukselta, miten se aikoo toteuttaa Suomen velvoitteet ja estää nämä hakkuut, Kivelä sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että luonnonmetsien suojelu on vaikuttavimpia ja tärkeimpiä toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

Suomalaiset myös kannattavat laajasti metsien suojelua.

– Valtion maat ovat kaikkien suomalaisten yhteisiä, ja hallituksen tulee pitää huoli, että suomalaisten tahto kansallisaarteemme suojelemisesta toteutuu, Kivelä sanoo.