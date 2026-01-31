Päivi Alasalmen rankan Hallavainen-rikossarjan viime vuonna ilmestynyt neljäs osa Kylväjä oli pieni pettymys. Se oli liian tavallinen dekkari ollakseen osa sarjaa, joka kertoo kostoa janoavasta über pahasta Karla Kuusivaarasta. Kostoa vankilasta paennut Karla hautoo sisarelleen Anu Murtovuolle, josta on sarjan edetessä tullut vanhemman rikoskonstaapeli Jarkko Hallavaisen vaimo Anu Hallavainen.

Viidennessa osassa Tuhon airut Alasalmi palaa heti ensimmäisillä sivuilla sille erityisen hyytävälle tasolle, joka tekee sarjasta niin hyvän. Salaperäinen vieras murhaa toimintakyvyttömäksi saamansa Erkka Tuhkasen tavalla, jota ei ennen ole käytettykään dekkareissa: täyttämällä hänen hengityskanavansa turpoavalla muovieristeellä uretaanilla.

Murhan jälkeen jatketaan suoraan siitä, mihin Kylväjä päättyi. Karla on siepannut Anun ja Jarkon Henri-vauvan ja pakenee pitkin Tampereen katuja. Pelkästä kostosta ei ole kysymys, vaan Karlalla on kaikesta sekoilustaan huolimatta palava tarve tulla äidiksi. Hän antaa Henrille nimen Kinos, mutta varastettu vauva ei riitä. Karla haluaa myös oman lapsen. Hän on vankilapakonsa jälkeen majaillut vuoden päivät rekkakuski Kurikan asunnossa. Kurikka on umpirakastunut Karlaan, mutta tällä on jo uusi poka tähtäimessä, koska Kurikka on hedelmätön.

Karla Kuusivaara on psykopaatti, tappaja ja kaikkien mahdollisten, ja mahdottomienkin, päihteiden väärinkäyttäjä. Tuhon airueessa Päivi Alasalmi tuo ensi kerran Karlan persoonaan muitakin sävyjä. Karlan unelma äitienpäivän pullantuoksuisesta aamusta saa näkemään, että sisimmässään hänellä on ehkä kaipuu olla muutakin kuin paatunut roisto.

Tuhon airueen loppuun Alasalmi on kehittänyt taas ovelan käänteen, jossa Karla alkaa toteuttaa uutta kieroa suunnitelmaa. Hallavainen-sarja on kirjoitettu alunperin lukuaikapalvelulle, jossa on ilmestynyt kuudeskin osa. Painettuja kirjoja on siten tiedossa ainakin vielä yksi.

Karlan teutarointi on Tuhon airueessa sivujuoni. Pääjuonessa Tampereen poliisit jäljittävät uretaanimurhaajaksi julkisuudessa kutsuttua tappajaa.

Erityisillä tavoilla murhattuja ruumiita ja niiden yhteyteen kirjoitettuja arvoituksellisia mietelauseita tulee lisää. Joku on päättänyt kostaa menneet vääryydet rankimman jälkeen. Takaumissa murhattuja yhdistäväksi tekijäksi paljastuu Sampolan yläasteen kahdeksas luokka Tampereen Kalevassa vuonna 1997. Siellä tapahtunut raaka kiusaaminen jätti osaan oppilaista elämän mittaiset jäljet. Opettajilla ei ollut kykyä eikä aina haluakaan puuttua asiaan.

Alasalmi paljastaa murhasarjan motiivin jo varhaisessa vaiheessa, mutta se ei mitenkään himmennä Tuhon airueen tehoa, vaikka epäiltyjen piiri on pieni. Murhasarjan tutkinta ja Karlan uudet liikkeet vuorottelevat kiihkeässä rytmissä. Karlaan onnettomasti rakastuneesta Kurikasta syntyy pienin vedoin inhimillinen köriläs. Jalkansa edellisessä osassa raitiovaunun alle menettäneeseen luikurimaiseen Hammaskeijuun liittyy lievää optimismia ja muutoksen mahdollisuutta.

Alamaailman kuningattaresta painettuina kirjoina vuonna 2022 alkanut rikossarja oli alussa tyrmäävän tehokasta ja suoraviivaista rankistelua. Jatko-osissa Alasalmi on näyttänyt, ettei hän ole yhden idean varassa. Karlan persoonan lisäksi koko sarja on muuntautunut sävykkäämmäksi.

Lisäksi jokaisessa osassa on jokin painava yhteiskunnallinen kulma. Tuhon airueessa se on koulukiusaamiseksi kutsuttu väkivalta, jota ei välttämättä tunnisteta sellaiseksi. Sarjan myötä Päivi Alasalmesta on kasvanut Suomen ykkösluokan murharouva, mutta samalla myös jotain enemmän. Karlan kirjan lopussa tekemän siirron seurauksista voi odottaa uutta nautittavaa rikostarinaa.

Päivi Alasalmi: Tuhon airut – Hallavainen 5. 383 sivua, Aviador 2026.