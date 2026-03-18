Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski huomauttaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen unohtavan kaupungistumisen liikennettä koskevissa suunnitelmissaan.

Lohikoski piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskuntakeskustelussa Liikenne 12 -suunnitelmasta tiistaina.

Kaupungistuminen unohtui

Lohikosken mielestä Liikenne 12 -suunnitelma ei tarjoa kestäviä tai toimivia ratkaisuja liikennejärjestelmän haasteisiin eikä huomioi riittävästi kaupungistumisen vaikutuksia liikkumistarpeisiin.

ILMOITUS ILMOITUS

– Suunnitelman suurin laiminlyönti on kaupungistumisen ohittaminen. Siinä on valittu jättää tekemättä panostukset kasvavien kaupunkiseutujen tarpeisiin, hän sanoi.

Lohikoski korosti sitä, että kaupunkien tarpeisiin keskeisin työkalu olisi pitkän aikavälin maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta koskevien MAL-sopimusten riittävä ja ennakoitava rahoitus. MAL-sopimukset on tehty valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen kesken.

– Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn panostukset maksaisivat itsensä takaisin ihmisten terveytenä ja vähenevinä ilmastopäästöinä, mutta hallitus on ajanut investointiohjelman rahoituksen alas, hän sanoi.

– Kaupungeissa voidaan alentaa liikennepäästöjä menemällä kustannustehokkaasti kohti kestävämpiä kulkumuotoja, mutta hallitus jarruttaa tätä kehitystä.

Kestävämpää liikkumista

Lohikosken mielestä hallituksen liikennesuunnitelmassa ideologia ohittaa järkevät tavoitteet. Hän arvioi myös geopolitiikan puhuvan sen puolesta, että liikkumisen tapoja on syytä muuttaa kestävämmiksi.

– Energiaomavaraisuudella voimme lisätä huoltovarmuutta, vähentää riippuvuuksia öljydiktaattoreista ja vahvistaa kansallista turvallisuutta.

Lohikoski nosti myös esiin sen, että suunnitelmassa ei puututa liikenneköyhyyteen millään tavalla.

– Joukkoliikenteen rahoitusta ei vahvisteta, mikä johtaa sekä palvelutarjonnan heikkenemiseen että hintojen nousuun, hän sanoi.

– Ei liikenneköyhyyttä korjata muutaman sentin bensa-alella, vaan huomioimalla liikennejärjestelmä kokonaisuutena ja kohdistamalla toimia tarkoituksenmukaisesti.